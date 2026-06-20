Marc Cucurella über seinen Wechsel zu Real Madrid

Der neue Spieler von Real Madrid, Marc Cucurella, äußerte sich erstmals zum Wechsel vom FC Chelsea. Der Verteidiger ist 27 Jahre alt und wurde für eine Ablöse in Höhe von 55 Millionen Euro verpflichtet.

Der neue Spieler von Real Madrid , Marc Cucurella , äußerte sich erstmals zum Wechsel vom FC Chelsea. Der Verteidiger ist 27 Jahre alt und wurde für eine Ablöse in Höhe von 55 Millionen Euro verpflichtet.

Er ist sehr glücklich über den Wechsel und sieht ihn als großen Schritt für sich. Cucurella wird unter José Mourinho spielen, der erst in diesem Sommer von Benfica Lissabon kam. Der Portugiese hat Cucurella gesagt, dass er sich auf die Zusammenarbeit mit ihm freut und dass Real Madrid ein großartiger Verein ist. Cucurella hat auch erwähnt, dass er in seiner Jugend für Real-Rivale Barcelona spielte, aber für ihn selbst ist das kein Problem.

Er träumt davon, für große Vereine zu spielen und hofft, mit Real Madrid Titel zu gewinnen und eine großartige Zeit zu erleben. Der Verteidiger ist auch beeindruckt von der Faszination von Real Madrid und dem Gefühl, Teil einer legendären Mannschaft zu sein





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