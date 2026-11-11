Der spanische Abwehrspieler Marc Cucurella erklärt, wie er sich trotz negativer Stimmung in Deutschland und dem kontroversen Handspiel in der EM 2024 weiter motiviert und auf die kommende Duell zwischen Real Madrid und Barcelona vorbereitet.

Marc Cucurella gerät seit dem Handspiel bei der EM 2024 in der Kritik, obwohl er in Spanien gefeiert wird. Die negative Stimmung gegenüber ihm in Deutschland führt zu spürbaren Konflikten, obwohl er sich nach dem Vorfall nicht unterkriegen lässt.

Hintergrund - das kontroverse Handspiel der EM 2024

Bei der Europameisterschaft 2024 wurde Cucurella von deutschen Fanbühnen dürftig begrüßt, weil er einen nicht gegebenen handspielähnlichen Kontakt im Spiel mit Deutschland auslöste. Der 28-Jährige erklärt, dass er nicht in Deutschland spielen dürfe, nichts sei ihm vorgegeben worden.

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Nach diesem Vorfall hat er betont, dass er einfach leise bleibt und seine Aufgabe erfüllt: "Ich mag es, leise zu sein und meinen Job zu machen." Dieser Fokus auf die Defensive ist der Schlüssel zu seiner Motivation und seinem Erfolg zwischen den Linien.

Clásico - der Konflikt mit Lamine Yamal

Im jüngsten Trägertand mit Barcelona, dem Juwel Lamine Yamal, sah sich Cucurella einer weiteren Herausforderung gegenüber. Der vierzehnjährige Talente wurde mit einer verpassten Startensetzung konfrontiert, was zu Spannungen führte. Cucurella erinnerte sich: "Ich habe ihm gesagt, dass er im ersten Clásico in der Startelf stehen wird, aber im zweiten auf der Bank sitzt, weil ich ihn fressen werde."

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Auf dem Platz zeigte der Real-Profi seine Expertise, hielt Yamal in Schach und spielte eine defensiv starke Rolle. Nach dem Spiel blieb zwischen den beiden keine Durchsage, stattdessen äußerte Cucurella: "Nichts. Ich muss nichts sagen. Ich bin zufrieden."

Reaktuierung - erst nach Weiterentwicklung gewinnt er zurück

Die Nicht-Erfüllung seines gewohnten Niveaus hat zu einem Selbstzweifel geführt. Doch die ehrenhafte Begegnung im Clásico gab ihm neues Selbstvertrauen. Nach einer Länderspielpause erlebte er ein neues Lebensgefühl auf dem Platz. Er ändert die Runde und bleibt realistisch für die Zukunft.

In Bezug auf weitere Begegnungen mit Yamal spricht Cucurella ruhig und hatte kaum Zweifel. "Ich werde sicherlich viele Spiele gegen ihn bestreiten, und er wird die Lorbeeren ernten." Sein Gesang in der deutschen Öffentlichkeit reicht nun in die neutralen Ränge: Ihre Schlaftspannung trägt dazu. Bei allen kommenden Begegnungen ist er auf seine Arbeit fixiert und sein Erfolg im Sektor wird nicht unterschätzt werden.