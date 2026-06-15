Der spanische Nationalspieler Marc Cucurella kehrt von Chelsea zu Real Madrid zurück. Der Linksverteidiger unterschreibt einen Vertrag bis 2032. Die Ablösesumme beträgt 60 Millionen Euro. Seine katalanische Vergangenheit bei Barcelona ist ein besonderes Kapitel.

Star-Verteidiger Marc Cucurella (27) kehrt nach Spanien zurück und wechselt zu Real Madrid . Die Madrilenen gaben die Verpflichtung des Linksverteidigers am Montag bekannt, schrieben dazu: " Real Madrid und Chelsea FC haben sich über den Transfer des Spielers Marc Cucurella geeinigt, der nun für die nächsten sechs Spielzeiten, bis zum 30.

Juni 2032, bei unserem Verein unter Vertrag steht.

" Chelsea schrieb bei X: "Marc Cucurella hat einen permanenten Transfer zum spanischen La-Liga-Verein Real Madrid abgeschlossen. Jeder bei Chelsea FC möchte Marc für seine Bemühungen während seiner Zeit im Verein und für die Rolle, die er bei unseren jüngsten Erfolgen gespielt hat, danken.

" Cucurella war im Sommer 2022 von Brighton & Hove Albion zu Chelsea gewechselt und hatte dort noch einen Vertrag bis Sommer 2029. Chelsea belegte nur Platz 10 in der abgelaufenen Saison. Jetzt kehrt er nach Spanien zurück. Zuvor hatte der Außenverteidiger bereits für Eibar und Getafe in La Liga gespielt.

Demnach wechselt der Außenverteidiger für eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro in die spanische Hauptstadt. Derzeit befindet sich Cucurella mit der spanischen Nationalmannschaft bei der EM in Deutschland. Seine katalanische Vergangenheit hält Cucurella offenbar nicht davon ab, zum größten Rivalen Barcelonas zu wechseln - der Linksverteidiger durchlief einst alle Barça-Jugendmannschaften ab der U16, bevor er den Verein erst per Leihen und dann permanent verließ. In der ersten Mannschaft bekam Cucurella keine Chance, spielte nur ein einziges Profispiel für Barcelona.

Deutsche Fans haben keine guten Erinnerungen an den Verteidiger. Er hatte im EM-Viertelfinale gegen Deutschland in der Verlängerung beim Stand von 1:1 einen Schuss von Jamal Musiala an die nicht direkt am Körper anliegende Hand bekommen. Einen Elfmeter hatte es dafür nicht gegeben, Deutschland schied mit 1:2 nach Verlängerung aus. Erst im Nachhinein hatte die europäische Fußball-Union UEFA eingeräumt, dass es eine Fehlentscheidung gewesen sei.

Der Transfer ist ein weiterer großer Coup für Real Madrid, die ihre Abwehr weiter verstärken. Cucurella bringt viel Erfahrung aus der Premier League und La Liga mit und ist bereits Nationalspieler. Für Chelsea ist der Abgang ein weiterer Verlust nach einer enttäuschenden Saison. Der 27-Jährige hatte in London zwei Jahre lang gute Leistungen gebracht, aber der Verein konnte sich nicht für die europäischen Wettbewerbe qualifizieren.

Die 60 Millionen Euro sind eine gute Summe für einen Spieler, der noch immer im besten Alter ist. Real Madrid hingegen sichert sich einen langfristigen und stabilen Linksverteidiger, der bei der EM souverän agierte, abgesehen von dem umstrittenen Handspiel. Die spanische Nationalmannschaft setzt ihn regelmäßig ein und er gilt als wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Die Rückkehr nach Spanien bedeutet für Cucurella auch eine Rückkehr in die Heimat, auch wenn er ursprünglich aus Katalonien stammt.

Er hat in Madrid noch nie gespielt, aber der Wechsel zum Erzrivalen Barcelonas wird sicher für Gesprächsstoff sorgen. Viele Barça-Fans werden enttäuscht sein, dass ein ehemaliger Jugendspieler zu Real geht.

Andererseits hat Cucurella bei Barcelona nie richtig Fuß gefasst, daher ist die Entscheidung nachvollziehbar. Real Madrid plant vermutlich mit ihm als langfristige Lösung auf der Linksverteidigerposition. Derzeit spielt dort Ferland Mendy, der aber oft verletzt ist. Cucurella könnte also sofort Stammspieler werden.

Die Vertragslaufzeit bis 2032 zeigt, dass der Klub großes Vertrauen in den 27-Jährigen hat. Insgesamt ist der Transfer ein klarer Gewinn für beide Seiten: Chelsea erlöst eine stolze Summe, Real bekommt einen erfahrenen Verteidiger und Cucurella kehrt in seine Heimat zurück und kann sich bei einem Topklub beweisen. Die Fußballwelt wird gespannt verfolgen, wie er sich in Madrid schlagen wird.

Die EM hat gezeigt, dass er auf hohem Niveau bestehen kann, auch wenn das Handspiel gegen Deutschland ein Schatten auf seine Leistung war. Jetzt beginnt ein neues Kapitel in seiner Karriere, das sicherlich nicht weniger spannend sein wird





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Real Madrid Chelsea Marc Cucurella Transfer La Liga EM Handspiel Barcelona

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marc Cucurella: Der Transferhype von England zu Real Madrid - Ein Change für den europäischen VerteidigungsspielDer Rekord für die zukünftige Transferde Bildung von Marc Cucurella von Chelsea nach Real Madrid steht im Fokus der Mediasedien. Der Transfer, der in der Abholung mit dem Berliner Jim esc. liegen würde. Die Konsequenzen für die Internationalen der Netzwerk und die deutsche Individ davon wird die Diskussionen ausdrücken.

Read more »

Real Madrid steht vor der Verpflichtung von Linksverteidiger Marc Cucurella vom FC ChelseaReal Madrid einigt sich mit dem FC Chelsea auf einen Transfer von Marc Cucurella. Die Ablöse beträgt 60 Millionen Euro. Auch Barcelona und Atlético Madrid waren interessiert.

Read more »

Transfer-Hammer um Cucurella steht bevor!Transferbombe vor Spaniens WM-Auftakt: Real Madrid schnappt sich offenbar Chelseas Marc Cucurella.

Read more »

Medien: Cucurella vor Wechsel zu Real für 60 Millionen EuroReal Madrid soll sich mit Marc Cucurella einig sein. Der Verteidiger ist ein Wunschspieler des neuen Trainers José Mourinho. Über eine gewaltige Ablösesumme wird spekuliert.

Read more »