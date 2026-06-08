Marc Cucurella will Chelsea verlassen - Barcelona und Atlético im Kampf um den Linksverteidiger

Der spanische Nationalspieler plant nach fünf Jahren in England die Rückkehr nach Spanien. Barcelona und Atlético Madrid liefern sich ein intensives Tauziehen um den Abwehrspieler, während Chelsea bereits über eine Ablösesumme von rund 40 Millionen Euro verhandlungsbereit ist.

Der linksseitige Verteidiger Marc Cucurella steht kurz vor dem Abschied von Chelsea . Nach fünf Jahren in der Premier League plant der spanische Nationalspieler, wieder nach Hause zurückzukehren.

Während seiner Zeit in England erlangte er nicht nur durch solide Defensivleistungen, sondern auch durch kontroverse Aktionen - insbesondere die Handabwehr beim EM‑Duell gegen Deutschland - mediale Aufmerksamkeit. Jetzt sind vor allem der FC Barcelona und Atlético Madrid als mögliche neue Stationen im Gespräch und liefern sich ein intensives Tauziehen um den profilierten Linksverteidiger.



Cucurella selbst hat seine Zeit in England als beendet erklärt und drängt darauf, den nächsten Karriereschritt zu gehen.

Ein entscheidender Faktor ist dabei Chelseas verpasster Einzug in den europäischen Wettbewerb, was das Interesse an einem Abschied verstärkt. Zudem will er wieder im Heimatland spielen, um sich zusätzlich auf die spanische Nationalmannschaft zu konzentrieren. Laut der spanischen Tageszeitung Marca liegt sein aktueller Marktwert bei rund 50 Millionen Euro, während Chelsea bereits über eine Ablösesumme von etwa 40 Millionen Euro verhandlungsbereit ist.

Im Sommer 2022 hatte der Klub noch mehr als 65 Millionen Euro für den Spieler an Brighton gezahlt, sodass ein Verkauf nicht als Schnäppchen gilt.



Unter den Interessenten gilt Atlético Madrid als einer der aussichtsreichsten Kandidaten. Die Rojiblancos planen, dem ehemaligen Europameister eine zentrale Rolle im Kader zuzusichern, was ihm sowohl sportlich als auch persönlich entgegenkommen würde.

Gleichzeitig erhebt Barcelona erneut Anspruch: Der Spieler wurde in der berühmten La Masia ausgebildet und könnte damit über die emotionale Brücke zurück zu seiner ersten Ausbildungsstätte gelangen. Der katalanische Klub beobachtet die Situation aufmerksam, insbesondere die mögliche Zusammenarbeit mit Trainer Enzo Maresca, unter dessen Führung Cucurella seine bislang stärkste Phase in England erlebte. Das könnte ein starkes Argument für einen Verbleib im spanischen Top‑Fussball darstellen.



Die endgültige Entscheidung lässt jedoch noch auf sich warten.

Cucurella hat erklärt, dass er zunächst seine volle Konzentration auf die spanische Nationalmannschaft und die bevorstehende WM legen möchte. Erst nach dem internationalen Turnier soll geklärt werden, welcher Club seine Zukunft bestimmen wird. Für alle Beteiligten bleibt die kommende Transferperiode ein entscheidendes Kapitel, das sowohl sportliche als auch emotionale Aspekte miteinander verknüpft





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