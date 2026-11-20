RB Leipzig: Marc Guiu will nach Verletzungspause zurückkehren. Der 20-Jährige wird im März Vater einer Tochter. Trainer Demichelis warnt vor Union Berlin.

Der deutsche Nationalspieler und RB Leipzig Offensivstar Marc Guiu steht kurz vor dem großen sportlichen Comeback nach einer langwierigen Verletzung. Der zwanzigjährige Angestellte von Red Bull Leipzig meldet sich zurück auf dem Fußballplatz, nachdem er zwei Monate pausieren musste. Parallel dazu verkündete das Bundesliga -Talent privat eine glückliche Neuigkeit, die sein persönliches Umfeld ebenfalls in den Focus rückt.

Sportliches Comeback nach Verletzungspause

Marc Guiu will seine Verletzungspause von zwei Monaten nun erfolgreich abschließen und wieder ins aktive Mannschaftsleben eingreifen. Der junge Spanier hatte sich im vergangenen September einen Muskelbündelriss zugezogen, der mit einer Beteiligung einer Sehne im linken hinteren Oberschenkel verbunden war. Dieseletzung hielt ihn zunächst vom Spielfeld fern, doch nun zeigt die Entwicklung positive Zeichen für das Trainerstab um Martin Demichelis.

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Trainer Martin Demichelis bestätigte gegenüber Medien, dass sich der Zustand des zwanzigjährigen Spielers erheblich gebessert hat. Demichelis, der vierundvierzig Jahre alt ist, erklärte, dass man Marc Guiu schrittweise an die volle Intensität des Trainings herantreten lässt. Das Ziel ist es, ihn langsam wieder fit zu machen, damit er später mit voller Geschwindigkeit und Intensität ins Geschehen eingreifen kann.

Ob Marc Guiu bereits vor der Winterpause noch Einsatzminuten für RB Leipzig sammeln kann, ist derzeit noch offen. Der Leipzig-Coach wollte sich keine definitive Aussage entlocken, wann der Angestellte wieder im Spieltagskader stehen wird. Für das bevorstehende Spiel am kommenden Samstag um 15:30 Uhr bei Union Berlin ist Guiu damit definitiv noch keine Option. Die Rücksichtnahme auf die Gesundheit des Talents hat dabei höchste Priorität.

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Familiäres Glück und neue Rolle als Vater

Neben der sportlichen Rückkehr freut sich Marc Guiu auf eine große persönliche Veränderung. Über Instagram verkündete der Zwanzigjährige, dass er und seine Freundin Maria Riera im März erstmals Nachwuchs erwarten. Es wird ein Mädchen, wie Guiu selbst auf seinen sozialen Medien mitteilte. Er bezeichnet das Kind als Geschenk von Gott und drückt seine große Freude aus, seine Prinzessin bald persönlich kennenzulernen.

Maria Riera ist eine erfolgreiche Surf-Influencerin und ebenfalls eine spanische Sportlerin. Auf ihrem Instagram-Profil mit über 721.000 Followern teilt sie regelmäßig Fotos von ihren Aktivitäten an den schönsten Stränden der Welt. Besonders auf Hawaii zeigt sie ihr Können im Surfen. Ihr größter sportlicher Erfolg ist der Gewinn des prestigeträchtigen Uluwatu Single Fin Classic in Bali vor drei Jahren.

Das Paar ist seit gut zwei Jahren liiert. Die Beziehung der beiden hat im vergangenen Jahr einen wichtigen Meilenstein erreicht. Anfang Juni machte Marc Guiu Maria Riera bei einem romantischen Sonnenuntergang am Meer einen Heiratsantrag. Die Verbindung der beiden wird nun durch das bald geborene Kind weiter gefestigt, was die Freude im Umfeld von RB Leipzig und bei den Fans des Klubs entsprechend groß macht.

Herbstliche Herausforderung und Gegner Union Berlin

Während sich Marc Guiu auf sein Comeback vorbereitet, steht RB Leipzig bereits unter der Woche vor einer wichtigen sportlichen Herausforderung. Das Team muss am kommenden Samstag bei Union Berlin antreten. Trainer Martin Demichelis äußerte sich zur erwarteten Atmosphäre im Stadion und warnte vor einer besonders harten Konfrontation mit den Gästen.

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Demichelis beschrieb die Stimmung an der Alten Försterei als brutal und sehr intensiv. Er gab zu, selbst noch nie an diesem Ort gewesen zu sein, habe jedoch aus vielen Quellen von der besonderen Atmosphäre gehört. Der Coach betonte, dass sein Team bestens vorbereitet sein wird, um sich dieser Brutalität zu stellen. Die Vorbereitung auf dieses Spiel nimmt aktuell den Großteil der Trainingseinheiten ein.

Für Marc Guiu bedeutet dies, dass er seine Rückkehr sorgfältig planen muss. Ein zu frühes Eingreifen könnte die Heilung des Muskelbündelrisses gefährden. Das Trainerumfeld um Martin Demichelis setzt darauf, den Zwanzigjährigen erst dann voll einzusetzen, wenn alle medizinischen und sportlichen Kriterien erfüllt sind. Die Geduld mit dem Talent zahlt sich langfristig aus, da Guiu als Riesen-Talent im deutschen Fußball gilt.

Die Situation bei RB Leipzig zeigt die Balance zwischen kurzfristigen sportlichen Zielen und der langfristigen Entwicklung junger Spieler. Während Union Berlin erwartet, dass Leipzig mit voller Kraft antritt, muss die Mannschaft auf Guiu verzichten. Die Frage, ob der Spanier im Frühlingsjahr wieder regelmäßig zur Verfügung steht, hängt nun von seinem Trainingsfortschritt ab. Bis dahin bleibt der Fokus auf der schrittweisen Wiederherstellung der Fitness.