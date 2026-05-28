Marc Johnson ist tot: Einflussreicher Street-Skater stirbt im Alter von 49 Jahren

Der einflussreiche Street-Skater Marc Johnson ist im Alter von 49 Jahren gestorben. Sein langjähriger Wegbegleiter und Skateboard-Kollege Louie Barletta schrieb in einem emotionalen Beitrag über den Verlust seines Freundes.

Der einflussreiche Street-Skater Marc Johnson ist im Alter von nur 49 Jahren unter bislang unbekannten Umständen gestorben. Sein langjähriger Wegbegleiter und Skateboard -Kollege Louie Barletta schrieb in einem emotionalen Beitrag für das 'Thrasher Magazine' über den Verlust seines Freundes.

Johnson war nüchtern, gesund und voller Lebensfreude, als er vor einem Monat nach San Jose kam, um etwas Zeit mit seinen Freunden zu verbringen. Sie hatten viel Spaß dabei, in Erinnerungen an alte Zeiten zu schwelgen. Er schien sich aufrichtig auf die Zukunft zu freuen. Johnson galt in der Szene als einer der kreativsten und technisch versiertesten Street-Skater aller Zeiten.

Er verband hochkomplexe, technische Switch-Tricks mit einer Leichtigkeit und einem unverwechselbaren, sauberen Style. Zudem war er für die visuelle Inszenierung seiner stilprägenden Videoparts bekannt. In der Vergangenheit hatte er jedoch auch viele Jahre lang mit Alkoholproblemen zu kämpfen gehabt. Der genaue Zeitpunkt und die Umstände seines Todes sind noch nicht bekannt.

Johnsons Tod hat die Skateboard-Szene weltweit erschüttert und viele seiner Fans und Kollegen sind in Trauer. Er wird in Erinnerung bleiben als einer der größten Street-Skater aller Zeiten





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