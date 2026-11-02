Marc Kornwachs wird jüngster Torschütze der FCN-Geschichte

Marc Kornwachs bricht den Rekord von Can Uzun und wird mit 17 Jahren und 281 Tagen zum jüngsten Torschützen des 1. FC Nürnberg in der zweiten Liga.

Marc Kornwachs hat in der zweiten Liga Fußballsportgeschichte geschrieben, als er am vergangenen Wochenende für den 1. FC Nürnberg sein erstes Profitor erzielte. Der junge Mittelfeldspieler aus der eigenen Jugend war genau 17 Jahre, acht Monate und elf Tage alt, als er im Duell gegen den FC St. Pauli den Endstand auf 3:1 herstellte. Mit diesem Treffer löste er den bisherigen Rekordhalter Can Uzun ab und ist seitdem der jüngste Torschütze in der historischen Liste des Vereins.

Neuer Rekord für den jungen Star

Bisher hielt der jetzige Eintracht-Profi Can Uzun den Titel des jüngsten Torjägern des 1. FC Nürnberg für sich. Uzun war bei seinem Erfolg 17 Jahre und 268 Tage alt. Kornwachs hat diesen Vorsprung nun deutlich übertroffen und sich einen festen Platz in der Vereinsstatistik gesichert. Dieser neue Rekord markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Laufbahn des Teenagers, der seine Fähigkeiten bereits unter Beweis gestellt hat.

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Deutschlandweit rangiert Kornwachs in der Kategorie der jüngsten Torschützen der 2. Liga auf einem sehr vorderen Platz. Nur 15 andere Spieler waren bei ihrem ersten Treffer in dieser Spielklasse jünger als der Nürnberger. Auf Platz 17 der ewigen Liste steht Weltmeister Jürgen Klinsmann, der sein erstes Zweitligator für die Stuttgarter Kickers erzielte. Klinsmann war bei seinem Erfolg genau 14 Tage älter als Kornwachs, was den Vergleich noch beeindruckender macht.

Begeisterung des Trainers und emotionales Erlebnis

Trainer Miroslav Klose zeigte sich äußerst angetan von der Leistung seines Schützlings. Der 48-jährige Cheftrainer betonte, wie fantastisch es sei, zuzusehen, wie schnell der junge Spieler alles adaptiert und sich täglich verbessert. Er sei unheimlich glücklich darüber, wie Kornwachs im Spiel aufgetreten sei, und freue sich riesig für den Teenager, der seine Qualitäten eindrucksvoll demonstriert hat.

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Interessanterweise kann Klose sich an seinen eigenen Premierentreffer nicht mehr erinnern, den er erst mit 22 Jahren erzielt hatte. Der Ort, an dem Kornwachs seine Leistung vollbrachte, war jedoch perfekt gewählt. In einer hochdramatischen Schlussphase entschied sein Kunstschuss das spannende Spiel gegen den Bundesligaaufsteiger. Dies geschah direkt vor einer jubelnden Schar von rund 3000 durchgehenden Nürnberger Fans.

Kornwachs selbst beschrieb das Erlebnis als traumhaft. Er sagte, dass es sich wie ein Traum angefühlt habe, als er das Tor schoss und die gesamte Kurve feierte. Er bezeichnete das Gefühl als unglaublich und erwähnte, dass er sich danach wie ferngesteuert fühlte. Für ihn war dies ein überwältigender Moment, der seine Erwartungen weit übertraf.

Schulischer Rückhalt und ambitionierte Ziele

Tore schießen ist nicht die primäre Stärke des gelernten Mittelfeldspielers. In den letzten drei Jahren erzielte Kornwachs in der Jugendmannschaft von Nürnberg nur einen einzigen Pflichtspieltreffer. Dies macht sein nun erreichtes Ziel umso bedeutender. Er sagte, dass er in der Jugend nicht unbedingt für Tore bekannt war, was das aktuelle Erlebnis als besonders brutales und unvergessliches Ereignis erscheinen lässt.

Um seinen Traum von einem Karriereende in der höchsten deutschen Spielklasse zu verwirklichen, hat der Teenager seine Schulbildung teilweise zugunsten des Sports zurückgestellt. Zur neuen Saison verließ er die reguläre Schule, um tagsüber mehr Zeit zum Trainieren zu haben. Abends besucht er nun eine Online-Akademie, um seine schulischen Pflichten zu erfüllen und sich parallel auf die sportlichen Herausforderungen vorzubereiten.

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Sein ambitioniertes Ziel ist es, möglichst bald in der Bundesliga zu spielen. Er hofft, dieses Szenario bereits im kommenden Jahr mit dem 1. FC Nürnberg zu erleben. Für ihn ist dies der wichtigste Schritt in seiner bisherigen Karriere, der viel Disziplin und Opferbereitschaft erfordert.

Strategischer Sieg gegen den Absteiger

Kornwachs schämt sich nicht für den knappen Sieg gegen den FC St. Pauli. Er argumentiert, dass Mannschaften, die solche Spiele gewinnen, oben mitspielen können. Solche hart erkämpften Erfolge sind in dieser Liga notwendig, wie er am Beispiel von Schalke im Vorjahr verdeutlichte. Das Gewinnen von Spielen ist in der zweiten Liga von entscheidender Bedeutung.

Wo die Königsblauen aus Kiel oder Hamburg spielen, muss man in Nürnberg niemandem mehr erklären. Dies gilt insbesondere für den neuen Shootingstar Marc Kornwachs. Seine Leistung hat die Erwartungen der Fans und des Trainerstabes übertroffen und ihm einen festen Platz im Kader gesichert. Seine Entwicklung wird in den kommenden Wochen genau beobachtet werden.