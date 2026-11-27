Der achtmalige MotoGP-Weltmeister Marc Márquez kündigt überraschend sein Karriereende an. Sein letztes Rennen ist der Große Preis von Valencia 2026.

Marc Márquez beendet seine Karriere in der MotoGP. Der spanische Weltmeister gab diese Entscheidung unmittelbar nach seinem Titelerfolg bekannt. Die Nachricht erschütterte die Motorsportwelt überraschend. Fans und Medien reagierten ungläubig auf das Ereignis.

Überraschung in der Box am Saisonende

Marc Márquez saß in der Boxengasse und atmete tief durch. Er hielt ein Pappschild hoch, das die endgültige Wahrheit enthüllte. Darauf stand der Satz: Das wird mein letztes Rennen in der MotoGP. Der siegreiche Fahrer beendet seine Zeit in der Königsklasse an diesem Wochenende abrupt. Fünf Tage nach dem Titelgewinn im portugiesischen Portimao verkündete er die Entscheidung. Das Saisonfinale in Valencia markiert seinen Abschied. Die Fans verfolgten die Szene von den Tribünen mit Staunen.

Also read 'Mein letztes Rennen': MotoGP-Superstar Márquez beendet überraschend Karriere

Zehnter WM-Titel und historische Erfolge

Márquez hatte am vergangenen Wochenende seinen achten MotoGP-Titel gewonnen. Es war der insgesamt zehnte Titel in der Motorrad-WM. Nur Giacomo Agostini und Ángel Nieto waren erfolgreicher. Giacomo Agostini aus Italien gewann 15 Titel. Ángel Nieto aus Spanien holte 13 Titel. Marc Márquez verliert die Königsklasse mit diesem Schritt. Er gilt als dominierender Pilot der vergangenen Jahre. Seine Karriere begann 2010 mit dem Sieg in der 125er-Klasse. 2012 triumphierte er in der Moto2. Seitdem fährt der Überflieger aus Cervera in der MotoGP. Ducati bestätigte den Rückzug offiziell. Der Große Preis von Valencia 2026 wird sein letztes Rennen als professioneller Rennfahrer sein.

Advertisement

Advertisement

Danksagungen und offizielle Bestätigung

Marc Márquez richtete Worte an die Öffentlichkeit. Er sprach später, aber zuerst dankte er allen Beteiligten. Er hoffte, dass die Fans die Reise so genossen wie er. Auf mehreren Pappschildern hielt er diese Botschaften in die Kamera. Er betonte, dass sie Geschichte geschrieben haben. Das Ducati-Werksteam teilte die Entscheidung mit. Marc Márquez hat beschlossen, sich aus der MotoGP zurückzuziehen. Dieser Schritt ist nun offiziell und unumstößlich. Die Fans in Valencia werden ihn live verabschieden.

Kontrakt und Zukunftsaussichten

Die Pläne von Marc Márquez sahen anders aus. Im Sommer hatte er seinen Vertrag verlängert. Das Vertragslaufzeitendete noch bis zum Ende der Saison 2028. Er war 33 Jahre alt und leistungsfähig. Dennoch beendet er jetzt früher. Das Ducati-Werksteam verliert damit seinen Starfahrer. Die Zukunft in der MotoGP bleibt ohne ihn offen. Seine Erfolge werden in die Geschichte eingehen.