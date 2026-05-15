Marc Marquez and Technical Problems at FP1

The text discusses the performances of Marc Marquez during the Moto2 class's FP1 session at the Circuit de Barcelona-Catalunya, where Celestino Vietti was the fastest, as well as the technical problems faced by Aspar pilot David Alonso in the Kalex.

Le Mans sah den wahren Marc Marquez . Erst fuhr 'MM93' Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an?

Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Auf das FP1 folgt am Freitag in der Moto2-Klasse das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

Nicht dabei an diesem Wochenende ist wieder Angel Piqueras, der im Moto2-Rennen in Austin in den Massencrash verwickelt war und sich dabei Frakturen im Oberschenkel und Knöchel zugezogen hatte. In Barcelona wird ihn der Spanier Unai Orradre im MSi-Team vertreten. Jorge Navarro brach sich bei seinem heftigen Crash im Moto2-Rennen in Le Mans den Ringfinger rechts. In Barcelona ersetzt ihn im Team Forward Xabi Zurutuza





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