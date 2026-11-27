MotoGP-Legende Marc Marquez kündigt nach dem 10. WM-Titel das Karriereende zum GP Valencia an. Auslöser sind schwere körperliche Schäden nach sieben Schulter-OPs.

Die MotoGP-Welt steht Kopf: Der spanische Superstar Marc Marquez verkündete kurz vor den ersten freien Trainings zum Großen Preis von Valencia sein sofortiges Karriereende. Die Überraschungsmeldung ging ein, obwohl der 33-jährige Ducati -Pilot seinen Vertrag im Sommer erst bis zum Ende der Saison 2028 verlängert hatte. Der historische Moment fand statt, als Marquez vor seinen Fans ein Pappschild hochhielt, auf dem stand, dass dies sein letztes Rennen in der Königsklasse sein wird.

Emotionale Abschiedsszene in der Ducati Box

Die Nachricht sorgte direkt für große Emotionen in der Boxengasse. Marquez' Vater Juliá Marquez weinte und fiel Ducati-Boss Luigi Dall'Igna in die Arme. Trotz der schweren Verabschiedung bewies Marquez seine Liebe zum Rennsport, indem er direkt nach der Ankündigung wieder auf sein Motorrad stieg und einige Runden auf die Strecke fuhr. Das Team bestätigte die Sensation später offiziell und betonte, dass der Fahrer selbst diese schwierige Entscheidung getroffen hat. Die Medien berichteten, dass Marquez am Nachmittag desselben Tages weitere Details zu seiner Plötzlichen Entscheidung bekannt geben würde.

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Rekorde und körperliche Grenzen

Mit diesem Schritt beendet Marquez eine der brillantesten Karrieren der Motorsportgeschichte. Erst vergangene Woche sicherte er sich seinen zehnten Weltmeistertitel, woraufhin er an Valentino Rossi vorbeiziehte, der neun Titel in allen Klassen besitzt. Zudem ist er nun mit der legendären Giacomo Agostini gleichgezogen, der ebenfalls acht Siege in der höchsten Klasse erreichte. Doch der Körper des Spaniers hat die vielen Jahre des Extremrennens nicht unbeschadet überstanden. Die recht Schulter musste bereits sieben Mal operiert werden. Trotz seiner Geschwindigkeit merkte Marquez selbst an, dass die Ergebnisse seine körperlichen Leiden vertuschen.

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Ausblick auf das letzte Rennen

Das letzte Rennen für Marquez wird am kommenden Sonntag in Valencia stattfinden. Trotz des plötzlichen Ends der Karriere bleibt die Spannung hoch, da Marquez weiterhin um Siege fährt. Die MotoGP-Community bereitet sich auf einen emotionalen Abschied vor, da die Fans wissen, dass sie nie wieder die Fahrkünste ihres Idols sehen werden. Die Entscheidung wurde als schmerzlich, aber notwendig erachtet, da die physischen Belastungen zu groß geworden sind. Marquez wird in die Geschichte als einer der besten und kontroversesten Fahrer aller Zeiten eingehen.