Marc Marquez dominiert den Abschlusstest in Thailand, Bezzecchi beeindruckt

Marc Marquez überzeugt am finalen Testtag in Thailand mit der besten Qualifying-Runde und der besten Rennsimulation. Marco Bezzecchi zeigt eine starke Leistung und mischt im Spitzenfeld mit.

Marc Marquez ( Ducati ) beeindruckte am finalen Test tag des Buriram International Circuit in Thailand sowohl im Qualifying-Versuch als auch während der Rennsimulation. Der sechsmalige Weltmeister setzte sich mit einer Zeit von 1:28,855 Minuten an die Spitze, gefolgt von seinem Bruder Alex Marquez (Gresini Ducati ) auf dem zweiten Rang. Marco Bezzecchi ( Aprilia ) etablierte sich ebenfalls im Spitzenfeld, während sich Pedro Acosta ( KTM ) mit einer starken Leistung in Szene setzte.

Die Ducati-Fahrer werden in der neuen Saison einheitlich den bewährten Motor der GP24 verwenden, der für zwei Jahre homologiert ist. Auch das Chassis orientiert sich an der Version des Vorjahres. Ducati setzt im neuen Jahr auf bewährte Lösungen und realistische Ansätze. Die endgültige Entscheidung bezüglich des Aerodynamik-Pakets steht jedoch noch aus. Marc Marquez testete am Donnerstag die neue Verkleidung, während Francesco Bagnaia auf der alten Version fuhr.Neben Marc Marquez lieferte sich Bezzecchi ebenfalls einen spannenden Duell mit den Ducati-Fahrern. Der Aprilia-Neuling zeigte eine beeindruckende Pace sowohl im Qualifying-Versuch als auch in der Rennsimulation. Seine Anpassung an das neue Motorrad verlief gut und er konnte ein gutes Gefühl für das Vorderrad entwickeln. Auch KTM-Fahrer Acosta sorgte mit einer starken Leistung im Qualifying-Versuch für Aufsehen. Im Laufe des Tages absolvierte er fast eine komplette Grand-Prix-Distanz und zeigte eine konkurrenzfähige Pace.





