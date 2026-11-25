Marc Marquez sichert sich den zehnten MotoGP-Titel 2026. Hinter ihm liegen 102 Punkte Rückstand und eine Operation. Für Aprilia ist das ein schwerer Rückschlag.

Marc Marquez hat die MotoGP-Weltmeisterschaft 2026 für sich entschieden und sich somit den zehnten Titel seiner Karriere gesichert. Der spanische Pilot absolvierte eine beeindruckende Aufholjagd, um den Rückstand auf den Gesamtführenden zu überwinden. Am Ende stand ein Punktstand von 102 Rückständen zur Bewältigung, ehe er die Königsklasse des Motorradsports krönte. Dieser Erfolg markiert einen historischen Wendepunkt in der aktuellen Saison.

Technischer Sieg trotz operativer Hürden

Die Reise zum Titelgewinn war für Marquez alles andere als glatt. Der MotoGP-Star musste sich im Verlauf der Saison 2026 erneut einer Operation unterziehen. Trotz dieser körperlichen Belastung und der starken Konkurrenz im Feld konnte er seine technischen Fähigkeiten auf der Rennstrecke eindrucksvoll demonstrieren. Die Tatsache, dass er nach einer weiteren Operation den Titel holte, unterstreicht seine psychische und physische Widerstandskraft in einer der härtesten Serien des Motorsports.

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Für den Hersteller Aprilia bedeutet dieser Ausgang der Meisterschaft eine bittere Niederlage. Obwohl sie stark in die Saison gestartet waren, reichte es letztlich nicht, um Marquez aufzuhalten. Der zehnte Titelkrönung Marquez steht nun das Versagen des spanischen Herstellers gegenüber, was die竞争激烈e Natur der MotoGP-WM 2026 noch einmal verdeutlicht.

Ferrari in der FIA WEC und IMSA 2026

Neben den MotoGP-Erfolgen war das Jahr 2026 auch für Ferrari in der FIA WEC und der amerikanischen IMSA-Serie aktiv. In der Sportwagen-WM treten neun Marken an, darunter Aston Martin, BMW, Corvette, Ford, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche. Diese Hersteller sind mit jeweils zwei Fahrzeugen in der LMGT3-Klasse vertreten. Ferrari setzte dabei seine 296 LMGT3 Evo Modelle ein, die von einem professionellen Fahrergespann pilotiert wurden.

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Für das Ferrari-Team in der WEC starteten die Piloten Francois Hériau, Simon Mann und Alessio Rovera sowie Francesco Castellacci, Thomas Flohr und Davide Rigon. Das Fahrzeug mit der Besetzung Hériau, Mann und Rovera schloss die Saison auf dem sechsten Platz der Gesamtwertung ab. Das zweite Trio aus Castellacci, Flohr und Rigon musste sich mit dem 17. Platz in der Gesamtwertung zufriedengeben. Dabei sammelten sie insgesamt 13 Punkte in der Meisterschaft.

Rennergebnisse und Saisonbewertung von Rigon

Davide Rigon, einer der Piloten des Ferrari 296 LMGT3 Evo, bewertete seine Saison in der FIA WEC als schwierig. Das beste Ergebnis konnte das Team beim Auftritt im japanischen Fuji erzielen, wo ein vierter Platz eingefahren wurde. Rigon gab an, dass in diesem 6-Stunden-Rennen nur etwas mehr als eine Sekunde zum Podium fehlte. Die übrigen Saisonläufe verliefen hingegen deutlich harter für das Fahrerteam.

Eine der besten Chancen auf ein besseres Ergebnis sah das Trio in Le Mans. Allerdings musste man dort gegen Mitternacht aufgeben, da es zu einem Kontakt mit einem anderen Auto kam. Trotz dieser Enttäuschung in der WEC blickt Rigon nun positiv auf die kommende Rennsaison. Er betonte, dass er sich auf die Herausforderungen des nächsten Jahres freue, nachdem er die aktuellen Schwierigkeiten überwunden hat.

Strategische Unterschiede zwischen IMSA und WEC

2026 trat Francesco Castellacci, Thomas Flohr und Davide Rigon nicht nur in der FIA WEC an. Parallel dazu starteten sie in der amerikanischen IMSA-Serie, wo sie einen 296 GT3 Evo des Rennstalls Risi Competizione fuhren. Dort bildeten sie ein Team mit den Werksfahrer-Kollegen Daniel Serra und teilweise Alessandro Pier Guidi. Sie starteten in der GTD-Pro-Klasse, wo die Rahmenbedingungen grundlegend anders waren als in der WEC.

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Rigon erklärte, dass in der IMSA drei Profis gemeinsam antraten und die Herangehensweise am Steuer eine völlig andere war. Die Serie ist geprägt von vielen Gelbphasen, bei denen versucht wird, alle Autos zusammenzuhalten, um schöne Re-Starts zu ermöglichen. Dadurch bleiben die Fahrzeuge bis in die letzte Stunde sehr eng beieinander. Während in der MotoGP und WEC die reine Geschwindigkeit zählt, ist in der IMSA die Strategie der entscheidende Faktor.

In der FIA WEC hingegen geht es um pure Performance. Man muss in den Rennen die gesamte Distanz über seinen Speed zeigen, da jede Sekunde zählt. Dies gilt sowohl für die Rundenzeiten als auch für jeden einzelnen Boxenstopp. Ein kleiner Fehler kann in dieser Serie extrem schwer wiegen und ist hart wieder aufzuholen. Besonders in den langen Rennen wie den 24 Hours of Le Mans ist das Management der Full Course Yellow-Phasen, anstatt Safety-Car-Situationen, eine enorme Herausforderung für die Teams.