Marc Marquez kritisiert Regeln nach Feuer-Drama: «Es war nicht fair!»
Nach dem Feuer an seiner Ducati kassierte Marc Marquez im letzten MotoGP-Sprint zwei Long-Laps. Er kritisierte den Ablauf in Valencia und gesteht: Er wollte die Strafe zunächst nicht absolvieren.
Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.
Marc Marquez dachte tatsächlich darüber nach, die Strafe zu ignorieren. Mitten im Kampf gegen Jorge Martin wollte der Ducati-Werkspilot nicht zu seinen beiden Long-Laps abbiegen. , und nach dem Feuer an seiner Desmosedici unmittelbar vor dem ursprünglich geplanten Start fühlte er sich ungerecht behandelt. Am Ende absolvierte er die zusätzliche Strecke doch – und wurde beim Saisonfinale in Valencia mit 12,697 Sekunden Rückstand auf Sieger Marco Bezzecchi nur 13.
«Ich kämpfte gerade mit Martin und dachte: Nein, ich werde sie nicht absolvieren», räumte Marquez am Samstagnachmittag ein. Er wusste allerdings, welche Konsequenzen ihm drohten.
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