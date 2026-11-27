Der zehnfache Weltmeister Marc Marquez hat seinen Austritt aus der MotoGP bekanntgegeben. In einer Pressekonferenz erklärte er, dass seine Entscheidung bereits nach Motegi feststand, um noch in dieser Saison um die Meisterschaft kämpfen zu können. Er bedankte sich bei Ducati für das Verständnis bezüglich seiner fortgeschrittenen Schulterverletzung und betonte, dass er seine Karriere auf seine eigene Art beenden möchte.

-Rennen sein wird. Anschließend sprach der zehnmalige Weltmeister in einer Pressekonferenz. Hier folgen die wichtigsten Aussagen zu seiner Entscheidung.

"Ich bin auf meine eigene Art in die MotoGP gekommen und ich werde sie auch auf meine eigene Art wieder verlassen. Ich meine, von 2013 bis heute habe ich es sehr genossen. Wie ich schon vor dem ersten Training gesagt habe, habe ich meine Reise genossen, und das liegt daran, dass mir viele Menschen im Fahrerlager geholfen haben, sie zu genießen und überhaupt hierherzukommen.

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" "Was den Grund für meinen Rücktritt angeht, denke ich, dass man manchmal gar keinen bestimmten Grund braucht. Manchmal muss man einfach die Situation verstehen, und es stimmt, dass die Situation in diesem Jahr sehr am Limit war.