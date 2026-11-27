Nach der schockierenden Ankündigung des Rücktritts von Marc Marquez fanden sich die MotoGP-Piloten am Freitag in Valencia zusammen. Marco Bezzecchi zeigte sich im ersten freien Training am schnellsten, während Marquez im Zeittraining die Bestzeit setzte. Bezzecchi bestätigte die enge Titelkonkurrenz und den gegenseitigen Respekt trotz vergangener Spannungen.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Angesichts der Schocknachricht vom Rücktritt von Marc Marquez war das erste freie Training am Freitag in Valencia fast schon bedeutungslos geworden. Zu groß war bei allen die Verwunderung über das, was gerade geschehen war. Dennoch mussten die MotoGP-Asse auf die Strecke gehen, um die erste Session des Wochenendes zu absolvieren. Im FP1 war es wieder einmal Portimao-Dominator Marco Bezzecchi, der die schnellste Zeit in den kalten spanischen Asphalt brannte.

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Auf Platz 2: Marc Marquez. Im MotoGP-Zeittraining am Nachmittag ein umgekehrtes Bild: MM93 war um 0,247 sec schneller als «Bez».