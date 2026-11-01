Marc Marquez steigert WM-Vorsprung in Sepang mit Platz zwei

Marc Marquez baut seine Führung in der MotoGP-WM nach einem zweiten Platz im Sprint in Sepang auf 19 Punkte vor Jorge Martin aus. details zum Rennen und Sonntagsterminplan.

Marc Marquez hat in Sepang seinen WM-Vorsprung deutlich ausgebaut, nachdem er den Sprint auf Platz zwei beendete. Der Spanier führt nun Jorge Martin mit 19 Punkten Vorsprung in der Gesamtwertung an. Gegenüber Marco Bezzecchi beträgt sein Vorsprung bereits 52 Zähler. In Malaysia hat Marquez die ersten Schritte zur Titelverteidigung erfolgreich gemeistert.

Strategische Führung von Marquez

Der Rückzug von Jorge Martin hat keine Auswirkungen auf die Herangehensweise von Marquez. Er betonte, dass er je nach Situation aggressiv oder ruhig fährt. Bei wechselnden Bedingungen verzichtete er bewusst auf unnötige Risiken. Er bezeichnete den Sprint als harte Arbeit und nicht als Spaß. Seine Strategie bestand darin, nicht selbst anzuführen, sondern hinter dem Führenden zu bleiben. So konnte er seinen Hauptkonkurrenten Marco Bezzecchi effektiv kontrollieren. Bisher läuft für ihn in Sepang alles nach Plan.

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Acosta gewinnt Sprint unter schwierigen Bedingungen

Parallel dazu feierte Pedro Acosta seinen zweiten Sprintsieg dieser MotoGP-Saison. Der Pilot von KTM behielt trotz einsetzendes Regens die Nerven. Er setzte sich nach einem engen Duell gegen Ai Ogura durch. Acosta beschrieb die Bedingungen als knifflig, besonders in den Kurven vier und fünf. Der Niederschlag reichte jedoch nicht für einen Wechsel auf Regenreifen aus. Sein Team bezeichnete das Management als bestmöglich. Risiken wurden nur eingegangen, wenn sie notwendig waren.

KTM-Teammanager lobt die Ruhe im Rennen

Aki Ajo, der Teammanager von KTM, lobte seinen Piloten besonders. Neben der Geschwindigkeit beeindruckte ihn die ruhige Kontrolle des Rennens. Trotz der schwierigen Wetterbedingungen blieb Acosta fokussiert. Dies zeigt die Qualität des Teams im Umgang mit unvorhersehbaren Faktoren. Die Leistung unterstreicht die Konkurrenzkraft von KTM in der aktuellen Saison. Die Strategie des Teams hat sich im Training und im Sprint bereits als erfolgreich erwiesen.

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Ausblick auf das Hauptrenntag am Sonntag

Der Grand Prix von Malaysia geht in seine letzte Phase. Nach dem turbulenten Sprint am Samstag steht heute das Hauptrennen an. Jorge Martin ist bereits nach seinem verletzungsbedingten Aus abgereist. Marquez kann heute weitere wichtige Punkte im WM-Kampf sammeln. Der Zeitplan beginnt früh morgens mit dem Warm-up. Zuvor sind die Rennen der Klassen Moto3 und Moto2 geplant. Das MotoGP-Rennen umfasst 20 Runden und beginnt am frühen Sonntagmorgen.

Terminplan und Liveticker Begleitung

Die Zuschauer können das Hauptereignis in einem Liveticker verfolgen. Das Programm beginnt mit dem MotoGP Warm-up kurz vor drei Uhr morgens. Im Anschluss folgen die Rennen der kleineren Klassen. Die Moto3 Fahrer absolieren 15 Runden und die Moto2 Fahrer 17 Runden. Das große Finale startet um acht Uhr morgens. Marquez muss seine Punkte aus dem Sprint in einen Sieg ummünzen.