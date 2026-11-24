Marc Marquez gewinnt seinen zehnten WM-Titel und stellt Rossi in den Schatten. Doch der Ducati-Pilot lehnt die Bezeichnung als größter Fahrer aller Zeiten explizit ab und nennt Gründe für diese Bescheidenheit.

Marc Marquez hat am Sonntag in Portugal sein Triumphfeld betreten und damit einen historischen Meilenstein in der Geschichte des Motorradsports erreicht. Der 33-jährige Spanier sicherte sich seinen zehnten Weltmeistertitel, was ihn offiziell zum neuen Inhaber des Status als größter Fahrer aller Zeiten in der MotoGP-Kategorie macht. Durch diesen Sieg hat er den langjährigen Rivalen Valentino Rossi hinter sich gelassen, der in seiner Karriere insgesamt neun Weltmeistertitel in verschiedenen Klassen errungen hatte. Dieser Meilenstein markiert nicht nur das Ende einer langjährigen Ära, sondern definiert auch die heutige Generation der MotoGP-Piloten neu.

Marquez stellt Rossi in den Schatten

Mit der Verabschiedung des zehnten Titels hat sich Marc Marquez endgültig an Valentino Rossi vorbeigeschoben. Rossi, der heute 47 Jahre alt ist, war bis zu diesem Zeitpunkt die einzige Referenz für maximale Dominanz im Motorradsport mit neun Titeln. Marquez hingegen konzentriert sich nun auf seine aktuelle Dominanz in der Königsklasse. Er feierte seinen achten Triumph in dieser höchsten Kategorie, wodurch er nun nicht nur Rossi, sondern auch die italienische Ikone Giacomo Agostini gleichzieht. Agostini ist 84 Jahre alt und gilt ebenfalls als eine der größtenfiguren in der Geschichte des Sports. Die Zahlen sprechen somit eindeutig für die historische Bedeutung dieses Augenblicks für den spanischen Piloten.

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Keine GOAT-Ehrung für Marquez

Trotz der objektiven Datenlage lehnt Marc Marquez die Einordnung als der absolut beste Fahrer aller Zeiten kategorisch ab. Bereits einen Tag nach seinem Titelgewinn im Rennen in Portugal distanzierte er sich öffentlich von dieser Bezeichnung. Er erklärte klar, dass es ihm nicht gefalle, als der Größte bezeichnet zu werden. Stattdessen betonte er, dass er einer der größten Fahrer sei, da die statistischen Fakten zweifelsfrei für sich sprechen. Er verwies jedoch darauf, dass jeder Sportler eine individuelle Karriereverläufe, eigene Zeitpunkte für Erfolge und verschiedene historische Kontexte hat. Diese subjektiven und kontextuellen Unterschiede machen einen direkten Vergleich difficult.

Vergleich mit Michael Schumacher

Marquez hob in seinen Äußerungen speziell den Vergleich mit der Formel-1-Legende Michael Schumacher hervor. Schumacher, der heute 57 Jahre alt ist, errang sieben Weltmeistertitel in der Formel 1. Marquez, der für das Team Ducati an den Start geht, stellte fest, dass er dieselbe Anzahl an Titeln erreicht hat wie der deutsche F1-Star. Er nannte Schumacher bereits in seiner Kindheit als großes Vorbild und bezeichnete die Leistungen des Formel-1-Piloten als unwirklich und inspirierend. Für Marquez ist es eine außerordentliche Ehre, im Kreis dieser legendären Namen zu wandeln. Er erkennt an, dass Sportler aus verschiedenen Disziplinen unterschiedliche Herausforderungen bewältigen müssen, was die Natur ihrer Erfolge prägt.

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Genuss des gegenwärtigen Moments

Ein zentrales Thema im Leben von Spitzensportlern ist die ständige Fokussierung auf die nächste Herausforderung. Marquez gab zu, dass er während seiner gesamten Karriere Schwierigkeiten hatte, die positiven Momente wirklich zu genießen. Die Natur des Sports zwingt Athleten dazu, immer bereits in die Zukunft zu blicken und die nächste Leistung zu planen. Diese Gewohnheit hat dazu geführt, dass glorreiche Augenblicke oft überschattet wurden. Jetzt möchte der 33-Jährige diesen besonderen Moment bewusst auskosten und in vollen Zügen genießen, bevor er sich wieder den kommenden Aufgaben stellt.

Zukunft und Karriereende

Die Frage nach seinem zukünftigen Weg bleibt offen, auch wenn der Saisonkalender nahe liegt. Das letzte Saisonrennen findet am kommenden Wochenende in Valencia statt. Trotz seiner vertraglichen Bindung an sein Team bis zum Jahr 2028 halten sich hartnäckig Gerüchte über ein frühes Karriereende. Marquez hat es bisher vermieden, diese Spekulationen eindeutig zu entkräften. Er lässt die Optionen offen und deutet nicht an, dass seine Zeit im Sattel definitiv beendet sein wird, sobald er das Zielflagge in Valencia gesehen hat. Die Fans müssen weiterhin gespannt sein, welche Entscheidung der MotoGP-Champion treffen wird.