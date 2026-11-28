Als Weltmeister verlässt Marc Marquez die MotoGP. Sein Abschied wirft Fragen für Ducati auf und lässt ein Duell mit Pedro Acosta platzen. Mit Valentino Rossi bleibt das Verhältnis unversöhnt.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell..

Selbst seinen Abschied gestaltet er auf seine eigene Art. Überraschend, originell und so, dass alle hinschauen. Es passt zu einem Ausnahmesportler, der die MotoGP über Jahre geprägt und ihre Grenzen immer wieder verschoben hat. Zehn WM-Titel.

Advertisement

Advertisement

Die Rückkehr nach all den Verletzungen und Operationen. Und jetzt der Abschied als amtierender Weltmeister. Auf dem Höhepunkt aufzuhören, gelingt nur den Wenigsten. Gerade einem Menschen, der so sehr vom Wettbewerb lebt, muss dieser Schritt schwerfallen.macht die Entscheidung verständlich.