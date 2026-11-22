Marc Marquez sichert sich mit Platz 8 in Portimao seinen zehnten Titel. Damit überholt er Valentino Rossi und festigt seine Position bei Ducati.

Marc Marquez hat am Sonntag beim Großen Preis von Portugal in Portimao die Weltmeisterschaft in der MotoGp-Klasse vorzeitig gewonnen. Der 33-jährige spanische Ducati -Pilot reichte für den Titelgewinn ein achter Platz im Rennen, was seine führende Position in der Gesamtwertung bestätigte. Diese Errungenschaft markiert den zehnten WM-Titel seiner Karriere, der sich aus acht Titeln in der MotoGp, einem in der Moto2 und einem in der 125er-Klasse zusammensetzt.

Rekordmarke überholt Valentino Rossi

Durch diesen Erfolg zieht Marc Marquez an seinem langjährigen Rivalen Valentino Rossi vorbei. Der Italiener stand klassenübergreifend neunmal auf dem höchsten Podest. Mit nun zehn Titeln ist Marquez der Fahrer mit den meisten Weltmeistertiteln in der Geschichte des Motorradsports. Diese statistische Meisterschaft unterstreicht seine Dominanz über verschiedene Fahrzeugklassen und Jahrzehnte hinweg.

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Unglaubliche Aufholjagd nach Verletzungspause

Der Weg zum Titel war weit von einer Selbstverständlichkeit. Nach dem Triumph im Vorjahr verletzte sich Marquez im Oktober 2025 bei der Veranstaltung in Indonesien an der Schulter. Eine Operation war die Folge, sodass er die neue Saison angeschlagen begann. Er zog sich die Rennen in Le Mans und Barcelona zurück und stand nach der ersten Saisonhälfte auf einem schwierigen.posten. Nach dem siebten von insgesamt 22 Rennen lag er in Mugello 102 Punkte hinter dem führenden Marco Bezzecchi.

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Strategisches Risikomanagement in Portimao

In Portimao zeigte Marquez beeindruckendes Taktikgefühl. Zu Beginn des Rennens fuhr er schnell nach vorne und führte mehrere Runden lang. Später entschied er sich, das Risiko zu minimieren und fiel in der Tabelle zurück. Ein neunter Platz wäre zum Titelgewinn ausreichend gewesen. Er verbesserte sich noch auf den achten Platz und sicherte sich die Krone. Das Rennen gewann Marco Bezzecchi, der mit 28 Jahren seinen ersten Sieg feierte.

Zukunft gesichert bis 2028 mit Ducati

Trotz des Meistertitels plant Marquez keine Karriere-Beendigung. Im Juni verlängerte er seinen Vertrag beim Ducati-Werksteam um zwei weitere Jahre bis 2028. Er begründete diesen Schritt mit seiner Leidenschaft für den Sport. Sein Fokus gilt nun weiteren Rekorren. In der Liste der erfolgreichsten Piloten steht er mit 106 Siegen hinter Giacomo Agostini mit 122 Siegen und hinter Valentino Rossi mit 115 Siegen.