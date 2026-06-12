Marc Rasmus und Hannes Hiller erhalten neue Aufgaben bei ProSiebenSat.1

Nach der Mehrheitsübernahme durch den italienischen Medienkonzern MFE (MediaForEurope) hat ProSiebenSat.1 die bisherigen Chefposten der Sender Sat.1 und ProSieben abgekauft. Die bisherigen Senderchefs Marc Rasmus (53) und Hannes Hiller (55) erhalten neue Jobs und sollen künftig Programme für den gesamten Konzern entwickeln.

Marc Rasmus (53, l. ) als Senderchef von Sat.1 Anfang Juni bei einer Veranstaltung in München. Hannes Hiller (55, r. ) hatte den Chefposten bei ProSieben Ende 2023 uäbernom-men.

Jetzt haben beide neue Aufgaben Der Umbau bei ProSiebenSat.1 macht auch vor den bekanntesten TV-Managern des Konzerns nicht halt: Nur wenige Monate nach der Mehrheitsübernahme durch den italienischen Medienkonzern MFE (MediaForEurope) schafft ProSiebenSat.1 die bisherigen Chefposten der Sender Sat.1 und ProSieben ab. Nach BILD-Infos erhalten die bisherigen Senderchefs Marc Rasmus (53) und Hannes Hiller (55) neue Jobs. Auf BILD-Anfrage bestätigt die Sendegruppe den umfassenden Umbau. Rasmus und Hiller bleiben weiter im Unternehmen, bekommen aber neue Aufgaben.

Statt jeweils einen Sender zu steuern, sollen sie künftig Programme für den gesamten Konzern entwickeln. Die eigentliche Planung wird dabei stärker zentral gebündelt. Pier Silvio Berlusconi (57) ist Chef des Medienkonzerns MFE (MediaForEurope) und GroÖaktion®r von ProSiebenSat.1. Er treibt den Umbau des deutschen TV-Konzerns maßgeblich voran.

Seit der Mehrheitsübernahme durch MFE treiben die neuen Eigentürher den Umbau des Konzerns mit hohem Tempo voran. Hinter MFE stehen Pier Silvio Berlusconi (57) und seine Schwester Marina Berlusconi (59), die ältesten Kinder des verstorbenen italienischen Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi (†86). Bereits im Herbst 2025 wurde der Vorstand von ProSiebenSat.1 gewählt und mit Marco Giordani kam der alte Finanzchef des Berlusconi-Imperiums als neuer ProSiebenSat.1-Chef.

Rasmus war an Erfolgsformaten wie "Big Brother", "Frauentausch" und "In der Produktionsbranche sorgt die aktuelle Entwicklung für Unruhe. Es wird sicher nicht der letzte Schritt bei der Umstrukturierung des Konzerns in München sein





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