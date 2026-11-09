Marc Roca kehrt nach Bayern-Flop zurück: Spaniens Nominiert für Nations League

Nach seiner Zeit beim FC Bayern München: Marc Roca spielt jetzt bei Real Betis in der Champions League und wurde von Luis de la Fuente für die spanische Nationalelf nominiert.

Marc Roca hat seine sportliche Wende vollzogen und kehrt in den Fokus der internationalen Aufmerksamkeit zurück. Der spanische Mittelfeldspieler wurde für die Länderspielphase vom 9. bis 17. November in die spanische Nationalelf berufen. Diese Nominierung markiert einen deutlichen Kontrast zu seiner Zeit als FC Bayern München, wo er als einer der größten Flops in der jüngeren Geschichte des deutschen Rekordmeisters galt. Sein Comeback ist nun Real Betis Sevilla zu verdanken, wo er wieder zu alter Stärke gefunden hat und im Kader eines WM-Teilnehmers steht.

Rocas schwieriger Weg zurück zur Spitze

Die Geschichte von Roca begann für die Fans des FC Bayern München enttäuschend. Nach dem Transfer von Espanyol Barcelona im Oktober 2020 für rund neun Millionen Euro konnte er in München nicht überzeugen. In knapp zwei Jahren als Profi kam er nur auf 24 Pflichtspieleinsätze und startete dabei sogar nur viermal in der Anfangsaufstellung. Im Sommer 2022 verließ er die Säbener Straße schließlich für rund zwölf Millionen Euro Ablöse in Richtung Leeds United. Dort war der Wechsel ein sportlicher Abstieg, da man in der Saison 2022/23 sogar den Abstieg aus der Premier League hinnehmen musste.

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Erst die Leihe zu Real Betis ebnete den Weg für die Rückkehr. Nach einer erfolgreichen Saison 2023/24 verpflichtete der spanische Erstligist Roca fest für rund 4,5 Millionen Euro. Die Spielzeit 2024/25 wurde durch zwei schwere Verletzungen an Knöchel und Fuß geprägt, doch er meisterte diese Hürden. In der laufenden Saison 2025/26 feierte er seinen endgültigen Durchbruch. Er kam in 40 Partien zum Einsatz und half Betis maßgeblich dabei, die Qualifikation für die Champions League zu erreichen.

Trainer Luis de la Fuente ehrt die Leistung

Die Nominierung ist das direkte Ergebnis dieser Leistungssteigerung und der Treue seines langjährigen Coaches. Luis de la Fuente, der heute 65 Jahre alt ist, trainierte Roca bereits 2019 zu einem U21-Europameistertitel. Seit Dezember 2022 führt er die spanische A-Nationalmannschaft an und führte das Team im vergangenen Sommer im Finale gegen Argentinien zum WM-Titel. De la Fuente hat nun Roca belohnt, der sich gegen starke Konkurrenz behauptet hat, um in den Kader für die kommende Nations League aufgenommen zu werden.

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Im Kader trifft Roca auf aktuelle Weltstars, die ebenfalls zu den besten Spielern ihrer Positionen zählen. Neben Lamine Yamal, der 19 Jahre alt ist, zählen auch Rodri mit 30 Jahren, Fabián Ruiz mit 30 Jahren und Marc Cucurella mit 28 Jahren zur Auswahl. Die Konkurrenz im spanischen Mittelfeld ist enorm hoch, doch Rocas aktuelle Form bei Betis hat die Tauglichkeit für die nationale Elf unter Beweis gestellt. Er darf nun an der Seite dieser Größen aufbieten und zeigt, dass sein früherer Abstieg bei Leeds nur ein Zwischenstopp war.

Real Betis auf Kurs in Champions League und Liga

Die Gründe für die Rückkehr ins Nationalteam sind in den aktuellen Tabellenplatzierungen zu finden. Marc Roca hat bei Real Betis aus Sevilla sein fußballerisches Glück wiedererlangt. In der Champions League befindet sich der andalusische Kultklub in der Ligaphase der Königsklasse auf einem überraschend guten elften Platz. Gleichzeitig steht man in der spanischen Liga auf einem starken vierten Rang. Dies ist ein bemerkenswerter Erfolg, da es der Mannschaft erstmals seit der Saison 2005/06 gelungen ist, sich für die höchste europäische Vereinswettbewerb zu qualifizieren.

Rocas individuelle Statistik unterstreicht diesen Teamerfolg. Mit 40 Einsätzen in der laufenden Saison ist er eine feste Größe im Kader. Seine Rückkehr auf das höchste Niveau nach den Verletzungen aus der Vorsaison zeigt seine mentale und physische Stabilität. Die Leistungen von Betis in beiden Wettbewerben bieten ihm die perfekte Plattform, um seine internationalen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Die Medien und Fans beobachten nun gespannt, wie er sich im Nationaltrikot schlägt.

Wichtige Spiele in Prag und Madrid stehen an

Die ersten Aufgaben warten bereits kurz nach der Nominierung auf die spanische Auswahl. Bei den Iberern stehen in der Nations League zwei entscheidende Duelle auf dem Programm. Am Donnerstag tritt das Team in Prag gegen Tschechien an. Dieses Auswärtsspiel ist ein direkter Vergleich, in dem Roca seine aktuelle Form gegen eine starke osteuropäische Elf beweisen kann.

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Noch bedeutender wirkt das Heimspiel gegen den Erzrivalen England am Sonntag in Madrid. Dieses Duell hat eine hohe historische und sportliche Relevanz. Für Roca ist es die Chance, sich in einem Top-Spiel zu etablieren. Die Zusammenkunft mit den Engländern in der Hauptstadt Spaniens wird international stark beachtet. Alle Augen richten sich auf die Leistung der Spieler, die ihre Form bei Real Betis und anderen Großklubs gezeigt haben. Die Nation steht hinter der Auswahl von Luis de la Fuente.

Die Rückkehr von Marc Roca in den Kader ist mehr als nur eine persönliche Genesungsgeschichte. Sie symbolisiert den Erfolg des Transfermodells von Real Betis, das Spieler wieder auf den richtigen Weg bringt. Nach Jahren der Unsicherheit und der Abwertung in München zeigt er nun, dass Qualität auch nach Rückschlägen wiedererkennbar ist. Die Fans in Spanien hoffen nun auf starke Auftritte gegen Tschechien und England. Der Ex-München-Flop hat seine zweite Chance angenommen und nutzt sie konsequent.