Marcel Bär bleibt bei den Veilchen: Kapitän entscheidet sich für Verbleib nach Abstieg

Marcel Bär, der Top-Torjäger der Veilchen, hat sich für einen Verbleib bei den Sachsen entschieden. Für Aue ist dies eine der wichtigsten Personalentscheidungen des Sommers, da Bär in den vergangenen drei Jahren nicht nur stets bester Torschütze des FCE, sondern auch einer der absoluten Führungsspieler war.

Marcel Bär (33) bleibt den Veilchen auch nach dem Abstieg aus der 3. Liga erhalten. Nach Wochenlangen Spekulationen hat sich der Kapitän für einen Verbleib bei den Sachsen entschieden.

Für Aue ist das eine der wichtigsten Personalentscheidungen des Sommers. Schließlich war Bär in den vergangenen drei Jahren nicht nur stets bester Torschütze des FCE, sondern auch einer der absoluten Führungsspieler. Insgesamt kommt der Angreifer bislang auf 41 Pflichtspieltore für die Veilchen. Kaderplaner Steffen Ziffert macht keinen Hehl daraus, wie wichtig die Verlängerung für den Verein ist: "Wir haben um ihn gekämpft und wurden belohnt.

Über die sportlichen Qualitäten eines Marcel Bär gibt es keine zwei Meinungen.

" Der 33-Jährige solle als Führungsspieler weiterhin vorangehen und "wichtiger Eckpfeiler der neuen Mannschaft werden. Mit 89 Treffern ist Bär der zweitbeste Drittliga-Torschütze aller Zeiten. Dazu kommen 275 Einsätze und 37 Vorlagen. Seinen Wert bewies der Angreifer zuletzt auch im Sachsenpokal.

Nach einer langwierigen Verletzung traf Bär in den entscheidenden Duellen gegen Lok Leipzig, den Chemnitzer FC und im Finale gegen den FC Erzgebirge Aue. Für den Stürmer selbst spielte bei seiner Entscheidung vor allem die emotionale Bindung zum Verein eine Rolle.

"Mit dem Abstieg wollte ich mich nicht verabschieden," sagt Bär. "Beim Sachsenpokalsieg haben wir noch einmal gesehen, was diesen Verein und seine Fans auszeichnen. " Und weiter: "Ich spüre hier großes Vertrauen und große Wertschätzung, deshalb war für mich schnell klar, den gemeinsamen Weg weiterzugehen. " Damit setzt Aue im Neuaufbau nach dem Abstieg auf seinen wichtigsten Offensivspieler.

Oder wie Ziffert es formuliert: "Es ist wirklich eine Freude für uns alle, dass er uns erhalten bleibt und in sein viertes Jahr in Lila-Weiß startet.





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