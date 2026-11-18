Der ehemalige Nationalspieler Marcel Halstenberg erwartet im Frühjahr seinen zweiten Sohn. Nach dem Aufstieg mit Germania Grasdorf und Sieg in der Icon League beginnt die private Freude.

Marcel Halstenberg steht vor der nächsten großen Lebensveränderung, nachdem er seine professionelle Fußballkarriere im Jahr 2025 offiziell beendet hat. Der 35-jährige Ex-Nationalspieler und seine Ehefrau Franziska erwarten im kommenden Frühjahr ihr zweites Kind, was nun nach langer Wartezeit auch öffentlich gefeiert wurde. Diese familiäre Nachricht schließt sich nahtlos an die sportlichen Erfolge des ehemaligen RB-Leipzig-Verteidigers an, der seit seinem Abschied vom Profifußball weiterhin voller Leidenschaft auf dem Rasen steht.

Die Freude über das neue Familienmitglied wurde auf Instagram durch eine "Gender-Reveal"-Party sichtbar, die bereits etwas zurückliegt. Auf den veröffentlichten Fotos ist Halstenberg in entspannter T-Shirt-Look zu sehen, wie er einen gefüllten Fußball in die Luft wirft. Dieser zerplatzt und verteilt leuchtendes blaues Material in der Luft, während Marcel triumphierend die Arme hebt. Die eindeutige Botschaft lautete: Es ist ein Junge. Damit bestätigt die Familie Halstenberg eine lange gehegte Vorfreude auf das neue Familienmitglied.

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Familienfreude nach sportlichem Aufstieg

Die Geburt des zweiten Kindes fügt sich in eine beeindruckende Karrierebiografie ein, die bis ins Jahr 2016 reicht, als Marcel und Franziska den Bund der Ehe eingingen. 2019 wurde bereits die Tochter Ivy geboren. Seit dem Karriereende 2025 hat Marcel Halstenberg seine Liebe zum Ballspielen jedoch nicht verloren. Im Gegenteil: Er nutzte seine Erfahrung, um mit seinem Heimatklub Germania Grasdorf den Aufstieg in die Bezirksliga zu feiern. Diese Leistung unterstreicht, dass der Sport weiterhin einen zentralen Platz in seinem Leben einnimmt.

Gleichzeitig krönte Halstenberg seine Amateurlaufbahn mit dem Triumph in der Icon League mit dem Verein SC Bürgeramt. Seine aktuelle Form ist dabei beeindruckend: In der vergangenen Saison erzielte er in 18 Spielen 23 Tore für Germania Grasdorf. Für die aktuelle Spielzeit hält die Statistik bereits zwölf Tore in zehn Begegnungen parat. Diese Zahlen belegen, dass der 35-Jährige nicht nur sportlich fit ist, sondern auch weiterhin eine treffsichere Führungsfigur in seiner neuen Freizeitliga darstellt.

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Positionwechsel und neue Liga für den Ex-Profi

Obwohl Marcel Halstenberg als Profi überwiegend als Verteidiger agierte, hat er seine Position auf dem Feld bewusst geändert. Der Grund hierfür liegt in persönlicher Vorliebe: Laut Angaben im "kicker" war ihm von Beginn an klar, dass er nach dem Profifußball nicht zurückstehen wollte. Stattdessen wollte er vorn laufen und Tore schießen, da dies ihm mehr Spaß bereitet als das rein defensive Spiel.

Diese Entscheidung hat er konsequent umgesetzt. Nachdem er bereits mit SC Bürgeramt in der Icon League erfolgreich war, läuft er nun für Plyrs United auf. Der Wechsel wurde von seinem ehemaligen Leipzig-Kollegen Diego Demme vermittelt, der 34 Jahre alt ist und ebenfalls noch aktiv am Geschehen teilnimmt. Die Struktur der Liga wird durch renommierte Persönlichkeiten getragen, die als Teamchefs fungieren.

Hochkarätige Unterstützung durch Bayern-Stars

Bei der neuen Mannschaft Plyrs United profitiert Marcel Halstenberg von einer besonderen Infrastruktur. Die Vereinsführung wird durch zwei ehemalige Bayern-München-Stars unterstützt, die als Teamchefs agieren. Claudio Pizarro, der aktuell 48 Jahre alt ist, und Franck Ribéry, mit 43 Jahren ebenfalls noch in besten Jahren, geben ihrerseits Impulse in der Icon League.

Die Zusammenarbeit mit Diego Demme und die Betreuung durch Pizarro und Ribéry zeigen, wie stark das Netzwerk ehemaliger Profisportler ist. Für Marcel Halstenberg bedeutet dies, dass er auch im Freizeitbereich auf höchstem Niveau spielt. Mit neun Länderspielen und einem Tor für die deutsche Nationalmannschaft sowie zwei DFB-Pokalsiegen mit RB Leipzig hinter sich, bringt er ein enormes Maß an Expertise in das Team ein.

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Blick in die Zukunft zwischen Vaterrolle und Fußball

Während die Geburt im Frühjahr bevorsteht, läuft das Fußballleben für Marcel Halstenberg weiterhin auf Hochtouren. Nach seinem letzten Profieinsatz, einem 1:1-Unentschieden in Berlin, sind nun bereits 18 Monate vergangen. In dieser Zeit hat er bewiesen, dass er auch jenseits des Profisegments nicht auf den Sport verzichten kann und will. Die Kombination aus Familienglück und sportlicher Leidenschaft prägt aktuell die Phase.

Marcel Halstenberg genießt die Zeit mit seinen Freunden und der Familie gleichermaßen. Die Entscheidung, im Amateurbereich als Stürmer aufzulaufen, hat sich als vollkommener Erfolg erwiesen. Mit dem Aufstieg in die Bezirksliga und dem Sieg in der Icon League hat er seine sportliche Identität neu definiert. Der baldige Einstand als Vater stellt eine weitere Bereicherung dar, die ihn in seiner neuen Rolle als Familienmann und Freizeitkicker begleiten wird.