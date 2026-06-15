Marcel Lotka wechselt ablösefrei zu Energie Cottbus - neue Nummer eins im Tor

Der 25‑jährige ehemalige BVB‑Torhüter Marcel Lotka unterschreibt bei Energie Cottbus. Nach dem Abstieg von Fortuna Düsseldorf wird er ablösefrei zum neuen Stammtorwart der 2. Liga, was einen wichtigen Schritt in der Transferstrategie der Brandenburger markiert.

Nach einer elf Tage alten Ankündigung von BILD ist der Transfer von Ex‑Dortmund‑Torhüter Marcel Lotka endlich endgültig besiegelt. Der 25‑jährige Riese, der mit 1,91 Meter zu den größten Torhütern seiner Generation zählt, unterschreibt am kommenden Montag einen Vertrag bei Energie Cottbus .

Laut Berechnungen befindet sich der Spieler derzeit noch im abschließenden medizinischen Check, den die Presse bereits als abgeschlossen bezeichnet. Damit ist das Interesse beider Klubs an einer schnellen Lösung eindeutig. Lotka, der zuletzt bei Fortuna Düsseldorf als zweite Wahl hinter Florian Kastenmeier auf der Bank saß, konnte nach dem Abstieg der Düsseldorfer in die 3. Liga seinen bisherigen Vertrag kündigen lassen und steht nun ablösefrei zur Verfügung.

Damit eröffnet sich Cottbus die Chance, die zentrale Defensive-Position mit einem erfahrenen Profil zu verstärken. Die sportliche Laufbahn von Marcel Lotka ist von abwechslungsreichen Stationen geprägt. In den Jugendabteilungen von Duisburg, Essen, Schalke und Leverkusen erhielt er seine fußballerische Grundausbildung, bevor er 2021 sein Profi‑Debüt bei Hertha BSC gab und dort in der Saison 2021/22 insgesamt zehn Bundesliga‑Einsätze sammelte. Anschließend wechselte er zu Borussia Dortmund, wo er von 2022 bis 2025 vertraglich gebunden war.

Dort war er die dritte Option zwischen den Pfosten, hinter den etablierten Torhütern Gregor Kobel und Alexander Meyer. Während er im ersten Team der Bundesliga und in der Champions League häufig auf der Ersatzbank Platz nahm, kam er für die zweite Mannschaft des BVB, die in der 3. Liga aktiv ist, zu 84 Pflichtspielen zum Einsatz.

Diese umfangreiche Erfahrung im Unterhaus sowie die kurzen Einsätze in der höchsten deutschen Spielklasse machen ihn zu einem vielversprechenden Kandidaten für die Startelf von Energie Cottbus. Für die Brandenburger bedeutet die Verpflichtung von Lotka einen weiteren strategischen Schritt in ihrer Transferpolitik. Nachdem sie bereits Leonardo Bittencourt, den erfahrenen Offensivspieler von Werder Bremen, verpflichtet hatten, schließen sie nun die bislang offene Lücke im Torwartbereich.

Der vorherige Stammtorwart Marius Funk kehrte ablösefrei zum VfB Stuttgart zurück und wird dort voraussichtlich die dritte Torhüterposition besetzen. Mit Lotka erhält Cottbus nun die Option, den ersten Pfosten zu besetzen und gleichzeitig jungen Talenten Konkurrenz zu geben. Ob der neue Keeper die Mannschaft in der 2. Liga stabilisiert und möglicherweise den Aufstieg beschleunigt, bleibt abzuwarten.

Auf jeden Fall wird die Verpflichtung von Marcel Lotka als bedeutender Baustein für die sportliche Entwicklung des Vereins gewertet, während die Fans gespannt die ersten Auftritte des neuen Nummer‑Eins‑Torwarts verfolgen werden





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