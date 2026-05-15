Marcel R. (47) ermordet: Mieter soll ihn mit Messer getötet haben - Zeugen berichten von hilfsbereiter Seele

Seine Freunde und Bekannten beschreiben Marcel R. als einen herzensguten Menschen, der sich in der Flüchtlingsinitiative einsetzte und Treffen organisiert hatte, bei denen sich Menschen, die neu in Köln waren, kennenlernen konnten. Doch am vergangenen Samstag endete das Leben von Marcel R. tragisch: Er soll von einem seiner Mieter erstochen worden sein. Zeugen berichten von einem heftigen Streit und Schreien, die von den Nachbarn gehört wurden. Der Beschuldigte habe Marcel R. mit einem Messer getötet. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Haftbefehl wegen Totschlags erlassen.

Seine Freunde und Bekannten beschreiben ihn als einen herzensguten Menschen, der immer da war, wenn Hilfe gebraucht wurde. Der niemals laut wurde, wenn es zu Problemen kam.

Doch am vergangenen Samstag endete das Leben von Marcel R. (47) tragisch: Er soll von einem seiner Mieter erstochen worden sein! Ehrenfeld einen lauten Streit und Schreie hörten. Kurze Zeit später schleppte sich ein schwer verletzter Mann durch den langen Flur des Hauses und hinterließ eine Blutspur. Er brach in der vierten Etage zusammen.

Die Nachbarn alarmierten die Polizei. Der zunächst unbekannte Tote wurde später als Marcel R., Abteilungsleiter eines Kölner Unternehmens und Vermieter, identifiziert. Noch vor Ort nahmen die Ermittler einen 31-jährigen Deutschen fest.

"Bei dem Mann handelt es sich um den neuen Mieter einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Venloer Straße", sagt der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. "Am Morgen des 9. Mai begab sich sein Vermieter zu der Wohnung, um dort noch ausstehende Zahlungen entgegenzunehmen. Es ging um die Kaution und die Zahlungen.

Dann sei es im Treppenhaus zu dem heftigen Streit gekommen, der von den Nachbarn gehört wurde. Dabei habe "der Beschuldigte sein Gegenüber mit einem Messer traktiert und ihm eine Vielzahl von letztlich tödlichen Stich- und Schnittverletzungen zugefügt". Das habe die Obduktion ergeben. Warum der mutmaßliche Killer, der erst vor wenigen Tagen in die Wohnung eingezogen war, den Familienvater angegriffen hat, ist noch unklar.

Bislang hat er sich nicht zu den Vorwürfen geäußert. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Marcel war ein hilfsbereiter Mensch, der sich in der Flüchtlingsinitiative einsetzte. Er hat Treffen organisiert, bei denen sich Menschen, die neu in Köln waren, kennenlernen konnten.

Es tut jetzt unglaublich weh, dass sein Leben so zu Ende gegangen ist.





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