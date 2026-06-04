Marcel Rapp führt Holstein Kiel in die Bundesliga

Marcel Rapp hat Holstein Kiel in die Bundesliga geführt. Der Trainer blieb bis zum 26. Februar 4,5 Jahre im Amt. Nach seinem Abgang übernahm Tim Walter den Verein. Rapp hatte zuvor im Nachwuchs der TSG Hoffenheim gearbeitet und das Junioren-Team in der Youth League der Champions League geführt.

Marcel Rapp führte Holstein Kiel 2024 zum historisch ersten Mal in die Bundesliga . Der Trainer blieb bis zum 26. Februar 4,5 Jahre im Amt. Diese Entscheidung ist knapp drei Wochen nach dem Abstieg in die 2.

Liga gefallen. Die Verantwortlichen blieben in dieser Zeit nicht untätig. Der Klub hielt bei einem möglichen Nachfolger Ausschau nach einem Trainer, der für einen kraftvollen Neustart steht. Der Lust und frischen Wind versprüht.

Nach Abendblatt-Informationen ist dies Marcel Rapp. Auf BILD-Nachfrage wollte sich Rapp dazu nicht äußern. Rapp hatte zuletzt viereinhalb Jahre Holstein Kiel trainiert, stieg mit dem Verein erstmals in der Geschichte 2024 in die Bundesliga auf und ein Jahr später wieder ab. Vergangene Saison ereilte den Klub das Schicksal einiger Bundesliga-Absteiger.

In der hart umkämpften 2. Liga lag Kiel Ende Februar nur auf Rang 14, der Klub trennte sich von Rapp und holte Tim Walter. Holstein war Rapps erste Station im Profi-Fußball. Zuvor hatte der gebürtige Pforzheimer im Nachwuchs der TSG Hoffenheim bewiesen, dass er junge Fußballer entwickeln kann.

Bei der TSG übernahm Rapp 2017 die U19, die ein Jahr zuvor noch Domenico Tedesco und davor drei Jahre der heutige Bundestrainer Julian Nagelsmann trainiert hatte. Unter Rapp spielte das Junioren-Team 2018/19 in der Youth League der Champions League. Auch bei den Profis half Rapp aus. Nach der Entlassung von Alfred Schreuder in der Endphase der Saison 2019/20 übernahm er als Interimstrainer und brachte den Klub mit neun Punkten aus vier Spielen noch in die Europa League.

In Kiel stand Rapp in 160 Spielen an der Seitenlinie. Dort ist er ein eher ruhiger Typ, kann aber auch impulsiv sein. Er ließ die Mannschaft in unterschiedlichsten Formationen agieren, flexibel an den Gegner angepasst. Seine Spielphilosophie basiert auf kontrolliertem Ballbesitz und spielerischen Lösungen.

Daran hält Rapp aber nicht starr fest. Für den Erfolg spielte Kiel auch mal extrem defensiv und ermauerte sich 1:0-Siege gegen den HSV





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marcel Rapp Holstein Kiel Bundesliga TSG Hoffenheim Youth League

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neugeschäft der Investitionsbank Schleswig-Holstein über PlanDas Förderneugeschäft der Investitionsbank Schleswig-Holstein ist 2025 deutlich größer als geplant ausgefallen. Auf Kommunen entfällt unverändert der größte Förderanteil.

Read more »

Holstein-Stadion: So sehen die Pläne für den Umbau aus und so viel soll es kostenIn Kiel beginnt der Umbau im Holstein-Stadion mit der Nordtribüne, wo am Dienstag (2.6.) die ersten Sitzschalen entfernt wurden. Beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel soll die neue Haupttribüne bis 2028 fertig sein.

Read more »

Dorf in Schleswig-Holstein zeigt, wie Wasserstoff doch funktioniertWasserstoff zwischen Hype und Krise: Autos gescheitert, Projekte stoppen. Doch in Nordfriesland zeigt ein Dorf, wie Wasserstoff im Kleinen funktioniert – wenn Produktion und Nutzung zusammenfallen.

Read more »

Rekordmeister Kiel stolpert bei Aufsteiger MindenMinden (lno) - Handball-Bundesligist THW Kiel hat die achte Saisonniederlage kassiert. Beim abstiegsbedrohten TSV GWD Minden unterlag der Rekordmeister

Read more »