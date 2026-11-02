Marcel Rapp kritisiert Bedingungen bei Pauli

Pauli-Trainer Marcel Rapp warnt vor Rückschritten in der Bundesliga. Er kritisiert mangelnde Infrastruktur und finanzielle Defizite im Nachwuchs.

Beim elften LOTTO-Talk des Hamburger Fußball-Verbandes (HFV) im Hotel Le Méridien in Hamburg wurde die Zukunft des lokalen Fußballs kontrovers diskutiert. Moderatorin Maike Sidka vom Norddeutschen Rundfunk (NDR) moderierte das Gespräch, an dem Pauli-Trainer Marcel Rapp, HSV-Co-Trainer Loic Favé und HFV-Präsident Christian Okun teilnahmen. Die zentrale Thematik drehte sich um die Frage, wie der Hamburger Fußball nachhaltig in die Bundesliga und weiter nach Europa finden kann. Marcel Rapp zog dabei ein klares Fazit: Die aktuellen Rahmenbedingungen für den Nachwuchsfußball beim FC St. Pauli sind unzureichend und gefährden die Entwicklung der Spieler.

Kritik an Infrastruktur und Finanzen

Marcel Rapp beleuchtete den Status des FC St. Pauli unter einem sehr kritischen Blickwinkel. Er betonte, dass es eines stabilen Settings bedarf, damit die jungen Talente sich professionell entwickeln können. Obwohl der Verein in den letzten Jahren intensiv daran gearbeitet habe, die Strukturen auszubauen, sei der aktuelle Zustand im unteren Bereich der Akademie noch nicht gut genug. Als konkretes Beispiel führte Rapp an, dass die U23 auf einem Kunstrasenplatz trainiert. Die Profis hätten jedoch Bedenken, diesen Platz zu nutzen, aus der Angst heraus, sich bei hartem Bodenverhältnissen zu verletzen. Diese Diskrepanz zwischen Trainingsstätte der Profis und des Nachwuchses sei problematisch. Rapp ging davon aus, dass der Ausbau des Geländes in zwei Jahren auf ein wirklich gutes Niveau gehoben sein wird, solange die Investitionen weiter fortgesetzt werden.

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Zusätzlich zur physischen Infrastruktur sah Rapp ein fundamentales Problem in der finanziellen Ausrichtung des Vereins. Er verglich die Situation offen mit der TSG Hoffenheim, wo aufgrund der Unterstützung von SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp Top-Bedingungen herrschen. In Hoffenheim sei das Ziel von Anfang an gewesen, die beste Akademie Deutschlands und später Europas zu werden. In Hamburg hingegen stehe man aufgrund fehlender Mittel im Vergleich zu diesen Vorbildern hintenan. Rapp, der zuvor neun Jahre im Nachwuchs der TSG Hoffenheim tätig war, wies darauf hin, dass Ehrlichkeit bezüglich der Budgets wichtig sei. Selbst mit einem guten Konzept und großem Einsatz sei man in Hamburg bei der Ressourcenverteilung für den Nachwuchs im bundesweiten Vergleich noch nicht an der Spitze.

Initiativen und Rolle der Stadt

Loic Favé, der als Co-Trainer und Verantwortlicher für den Nachwuchs des Hamburger SV (HSV) mit von der Partie war, hob die Bedeutung struktureller Verantwortung hervor. Er betonte, dass der HSV eine klare Pflicht zur Unterstützung des Hamburger Kinder- und Amateur-Fußballs sehe. Mit der Initiative Hamburg wächst sei es gelungen, die Nachwuchsarbeit in den kleineren Vereinen der Stadt stark voranzutreiben. Die Resonanz aus den Amateurklubs sei extrem positiv und zeige, dass ein Bewusstsein für die Notwendigkeit der Förderung wächst. Favé argumentierte, dass diese Struktur im Verein verankert sein muss, um langfristig Bestand zu haben. Der HSV sieht sich dabei nicht als isolierte Einheit, sondern als Motor für das gesamte lokale Ökosystem des Fußballs.

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Trotz dieser positiven Entwicklungen sieht Favé bei der großen Stadt Hamburg noch erheblichen Aufholbedarf. Er meinte damit nicht nur die einzelnen Profi- oder Amateurvereine, sondern die gesamte Stadt im Zusammenspiel mit dem HFV. Vergleicht man europäische Vergleichsstädte, so gibt es noch viel zu tun, um mehr Spieler aus Hamburg den Sprung in die Top-5-Ligen der Welt zu ermöglichen. Favé forderte einen höheren Anspruch an die breiten Möglichkeiten im Kinderfußball. Nur durch eine bessere Vernetzung und mehr Ressourcen in der Basisarbeit könne man den Talenten die nötigen Karten für den internationalen Erfolg geben. Es gehe darum, die Talente nicht verloren gehen zu lassen, sondern sie systematisch auf das höchste Niveau zu begleiten.

Debatte um die Bundesliga Talent Series

Auch die neue Bundesliga Talent Series, eine U21-Liga speziell für die Profi-Vereine, wurde auf dem Lotte-Talk kritisch betrachtet. Marcel Rapp äußerte sich dazu skeptisch und bezeichnete die Liga als wenig sinnstiftend für seinen Verein. Zwar sei es grundsätzlich gut, dass sich Verbände Gedanken über neue Formate machen, doch der FC St. Pauli benötige diese Liga nicht, um seine Spieler zu fördern. Man verfüge bereits mit der U23 über einen soliden und effektiven Unterbau. Für Rapp besteht im momentanen Stadium kein Mehrwert in der Teilnahme an dieser neuen Liga. Er wies darauf hin, dass die eigenen Strukturen bereits funktionieren und keine zusätzliche Plattform zwingend erforderlich sei, um die eigene Arbeit zuvalidieren.

Das Fazit des Abends zeigte deutlich, dass der Hamburger Fußball an einem Scheideweg steht. Während Loic Favé und Christian Okun die positiven Impulse durch Initiativen wie Hamburg wachsen betonen, warnt Marcel Rapp vor den realen Defiziten in den Profivereinen. Die Infrastruktur beim FC St. Pauli muss dringend verbessert werden, und die finanzielle Lücke zu Vorbildern wie der TSG Hoffenheim bleibt ein großes Problem. Die Diskrepanz zwischen dem Anspruch, Weltklasse-Spieler hervorzubringen, und den gegebenen Bedingungen in Hamburg ist ein drängendes Thema. Die Beteiligten sind sich einig, dass ohne bessere Rahmenbedingungen der Traum vom Profi nicht nur für einzelne Spieler, sondern für die gesamte Region in Gefahr ist. Der Weg nach oben erfordert mehr als nur gute Konzepte; er braucht substanzielle Investitionen in die Basis.