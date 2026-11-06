Marcel Rapp lehnt Aufstiegsplakate ab: St. Pauli fokussiert sich auf tagesaktuelle Leistung gegen Magdeburg

Trainer Marcel Rapp setzt bei St. Pauli auf tägliche Verbesserung statt auf große Versprechen. Das Team bereitet sich mit voller Besetzung auf das wichtige Auswärtsspiel gegen den SC Magdeburg vor.

St. Pauli steht vor einem entscheidenden Auswärtsspiel gegen den SC Magdeburg, bei dem Trainer Marcel Rapp bewusst auf große öffentliche Ziele verzichtet. Nach dem vergangenen Spiel in Hannover, das mit einem 1:1 endete und bei dem Abdoulie Ceesay das einzige Tor für St. Pauli erzielte, bleibt die Stimmung im Verein gelassen, obwohl die aktuelle Tabelle enttäuschend ist.

Strategie gegen leere Versprechen

Marcel Rapp lehnt die gängige Praxis ab, Saisonziele wie den Aufstieg durch großflächige Plakate in der Kabine zu visualisieren. Er argumentiert, dass solche Maßnahmen zwar motivierend wirken könnten, aber keine nachhaltige Grundlage für sportlichen Erfolg bilden. Stattdessen bevorzugt er einen pragmatischen Ansatz, bei dem jedetrainingseinheit und jedes einzelne Spiel als Chance zur persönlichen und kollektiven Verbesserung verstanden werden. Der Chefcoach betont wiederholt, dass das Team täglich anzeigt, wer es sein kann, anstatt sich in abstrakten Zielen zu verlieren.

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Diese Philosophie spiegelt sich in der aktuellen Kommunikation mit den Spielern wider. Rapp motiviert die Jungs vor jedem Duell durch die Forderung nach maximaler Leistung in der jeweiligen Minute. Das Team ist laut dem Trainer hochmotiviert, doch diese Motivation soll durch konkrete Taten und nicht durch dekorative Aushänge untermauert werden. Für Rapp ist es entscheidend, den Fokus auf den Prozess und nicht auf das distant liegende Ergebnis zu legen.

Differenz zwischen Anspruch und Realität

Der SC Magdeburg erscheint als tough Gegner für das Team von Marcel Rapp, da der Bundesliga-Absteiger aus Sachsen-Anhalt bis heute bei Auswärtsspielen ungeschlagen bleibt. Die fünf bisherigen Unentschieden der Magdeburger deuten auf eine solide Defensive und mentale Stärke hin. Rapp würdigt die Leistung der Gäste, weist jedoch darauf hin, dass viele dieser Punkte eher durch Glück oder individuelle Fehler der Gegner entstanden seien. Er ist der Überzeugung, dass St. Pauli in einer ähnlichen Situation klare Chancen gehabt hätte, die Begegnungen für sich zu entscheiden.

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Trotz dieser Analyse steht St. Pauli nach zehn Spieltagen auf Platz acht und hat zwölf Punkte auf der Habenseite. Dieser Wert ist deutlich unter den Erwartungen, die an den Verein als ehemaligen Erstligisten geknüpft wurden. Ein positiver Ausgang in Magdeburg wäre nicht nur wichtig für die Punkteausbeute, sondern auch für das psychologische Gleichgewicht der Mannschaft. Rapp sieht in solchen hart erkämpften Punkten die Basis, um sich aus der Tabellenmitte nach oben zu arbeiten.

Qualität vor pragmatischen Ergebnissen

Ein zentrales Element von Rapps Taktik ist die Betonung einer hochwertigen Spielweise, selbst wenn sie kurzfristig nicht zum Sieg führt. Im Vergleich zum 1:3-Auswärtssieg von St. Pauli in Hannover, bei dem das Team trotz starker Darstellung verlor, zieht der Trainer einen deutlichen Vergleich zur früheren 1:0-Niederlage. Er bevorzugt klare Niederlagen bei gutem Fußball vor knappen Siegen bei schwacher Leistung. Langfristig führt ein höheres Spielniveau zu mehr Punkten, als wenn man sich mit defensivaufwendigen oder risikolosen Ergebnissen begnügt.

Diese Haltung bedeutet nicht, dass Rapp mit der aktuellen Situation zufrieden ist. Als Trainer will er jedes Spiel gewinnen und zeigt sich auch bei unzufrieden stellenden Ergebnissen offen für Kritik. Die Bereitschaft zur Selbstreflexion ist Teil seiner Methode, die Mannschaft kontinuierlich auf ein höheres Niveau zu heben. Er verzichtet darauf, die Fehler zu vertuschen, und nutzt sie stattdessen als Lernmoment für die weitere Saison.

Kaderverfügbarkeit im Duell mit Magdeburg

Vorbereitet wird sich St. Pauli am Sonntag um 13.30 Uhr auf das Spiel bei Sky. Die Voraussetzungen für das Team sind derzeit deutlich besser als noch vor einer Woche. Fast der gesamte Kader steht zur Verfügung, da sich die Verletztenquote reduziert hat. Ricky-Jade Jones, der 23-jährige Stürmer, kann nach seiner Erkrankung wieder in den Trainingsprozess integriert werden und steht damit potenziell im Aufgebot.

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Die vollständige Verfügbarkeit der Spieler gibt Marcel Rapp die Möglichkeit, seine taktischen Vorstellungen konsequent umzusetzen. Da keine Langzeitverletzten fehlen, kann er auf verschiedene Varianten zurückgreifen, um der defensiv starken Struktur des SC Magdeburg Paroli zu bieten. Die Stimmung in der Mannschaft ist durch die verlorene Partie in Hannover zwar leicht gedämpft, doch die Motivation, die Ergebnisse durch harte Arbeit zu verbessern, ist nach wie vor hoch.