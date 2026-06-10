Marcel Rapp übernimmt beim FC St. Pauli: Die Zukunft von Jackson Irvine ist ungewiss

Der neue Trainer des FC St. Pauli, Marcel Rapp, steht vor der Herausforderung, mit Kapitän Jackson Irvine umzugehen, der nach dem Abstieg kritisiert wurde. Rapp zeigt sich diplomatisch und will erst Gespräche führen.

Das Millerntor-Stadion ist die neue Heimat von Marcel Rapp . Am Wochenende 7. -9. August startet der FC St. Pauli in die 2.

Liga, und der neue Trainer steht vor einer seiner ersten großen Herausforderungen: Wie geht er mit Kapitän Jackson Irvine um? Der Australier war in der vergangenen Saison eine zentrale Figur - sowohl auf als auch neben dem Platz. Irvine kritisierte nach dem Abstieg öffentlich die mangelnde Konstanz im Team und erntete dafür Gegenwind von Vereinsseite. Ex-Coach Alexander Blessin hatte zudem die Führungsspieler in die Pflicht genommen.

Nun liegt es an Rapp, die Wogen zu glätten und eine Entscheidung über Irvines Rolle zu treffen. Irvine sorgte bereits in der Sommerpause 2024 für Aufsehen, als er auf einem Festival ein T-Shirt mit der Aufschrift 'FC Palestine' trug und sich nicht von der Darstellung distanzierte, die die Landesgrenzen ohne Israel zeigte. Der Vorfall eskalierte im Herbst und belastete das Vereinsklima.

Trotzdem kehrte Irvine Ende November in die Startelf zurück und gab der Mannschaft Halt, auch wenn er seine Topform nicht erreichte. Er spielte oft unter großen Schmerzen am Fuß und war einer der wenigen, die die unbeständige Saisonleistung öffentlich anprangerten. Am Ende stand der Abstieg fest, und Irvine wurde zu einem der Gesichter des Misserfolgs. Sportchef Andreas Bornemann betonte, dass der Disput nach dem Abstieg ausgestanden sei: 'Es gab einen kurzen Austausch mit Sprachnachrichten, es war alles in bester Ordnung.

Jetzt ist er bei der WM.

' Irvine nimmt mit Australien zum dritten Mal an einer Weltmeisterschaft teil (11.6. -19.7. ). Die Vorrunde führt das Team gegen die Türkei, die USA und Paraguay.

Frühestens nach dem Turnier und anschließendem Urlaub wird Irvine zum Trainingsauftakt erwartet. Rapp selbst hält sich bedeckt: 'Ich bin jetzt frisch dabei, über alles zu reden. Wir reden und dann werden wir Entscheidungen fällen. Ich glaube, das ist ein guter Weg.

' Die entscheidende Frage bleibt: Setzt Rapp auf Irvines Identifikation mit dem Verein und der Stadt Hamburg, oder verzichtet er auf einen Spieler, der zuletzt mehr Schlagzeilen abseits des Platzes machte





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