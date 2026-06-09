Der 47-Jährige wird die kommende Zweitliga-Saison anführen und möchte, dass die Mannschaft anpacken und bereit ist, in der 2. Liga zu spielen.

Marcel Rapp übernimmt Cheftrainer-Posten beim FC St. Pauli nach dem Abstieg in die 2. Liga . Der 47-Jährige war zuvor bei Holstein Kiel in der 1. und 2.

Liga als Assistenztrainer tätig. Er glaubt, dass der größte Fehler darin besteht, wie der FC St. Pauli in der 2. Liga spielt. Rapp selbst hat diese Erfahrung mit Kiel gemacht, nachdem der Verein 2025 in die 3.

Liga abstieg. Er möchte, dass die Mannschaft anpacken und bereit ist, in der 2. Liga zu spielen. Rapp möchte eine Gemeinschaft, die anpacken will, und inhaltlich ordentlichen Fußball spielen.

Er hat bereits mit einigen Profis telefoniert und plant, die Jungs gut vorbereiten zu lassen. Der Trainingsauftakt ist am 25. Juni an der Kollaustraße geplant. Ein Testspiel steht bereits fest, und das Trainingslager findet wie im Vorjahr in Flachau/Österreich statt.

Der Zweitliga-Start ist am 7. August geplant. Rapp möchte, dass die Mannschaft kämpft, Leidenschaft reinbringt und die Fans zeigt, dass sie bereit ist, in der 2. Liga zu spielen





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