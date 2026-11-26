Vor dem wichtigen Spiel gegen Dresden gibt St. Paulis Trainer Marcel Rapp Updates zur Mannschaft. Mit Lars Ritzka ist wieder die volle Crew verfügbar. Gleichzeitig spricht er über die neue Hymne und betont, dass im Auswärtsspiel mehr Tore entscheidend sein würden.

Das Hymne n-Thema war auch bei Trainer Marcel Rapp präsent. Vor St. Pauli s wichtigem Auswärtsspiel in Dresden gibt der Badener zudem Personal-Updates.in aller Munde - wie auch im Trainerteam, wie Marcel Rapp verriet.

Doch sein Fokus liegt natürlich auf dem Spiel, bei dem die Kiezkicker erneut mit einem starken Kader anreisen werden. Der Trainer gibt Einblicke zur neuen Hymne, der Trainingswoche und der einen Sache, die man auswärts besser machen muss.

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„Die Abstimmung war bei uns im Trainerbüro natürlich auch Thema. Wir haben das verfolgt“, gab Rapp Preis. Der Badener hält dendes Hamburgers Marlo Grosshardt für „eine gute Wahl“ - mahnt aber auch davor, dem ganzen Zeit zu geben: „Jetzt muss man dem Song auch eine Chance geben, dass es auch eine Hymne wird“, sagt er über das Lied, das schon beim nächsten Heimspiel am 6. Dezember gegen Heidenheim vor Anpfiff am Millerntor erklingen wird.