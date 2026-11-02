Marcel Reif bestätigt Julian Nagelsmann als neuen Manchester United Trainer

Experte Marcel Reif sieht Julian Nagelsmann als logische Nachfolge für Michael Carrick bei Manchester United. Der Verein sucht nach Stabilität.

Der Fußball-Experte Marcel Reif äußert sich in seiner BILD-Sendung "Reif ist live" mit hoher Wahrscheinlichkeit für Julian Nagelsmann als neuen Cheftrainer von Manchester United. Reif, 76 Jahre alt, verweist dabei auf die aktuelle sportliche Talfahrt der Red Devils und die wachsenden Schwierigkeiten von Michael Carrick. Carrick, der aktuell das Amt als Interimstrainer ausübt, steht zunehmend unter Druck, nachdem das Team zuletzt mit 0:2 gegen den FC Chelsea verloren hat. Manchester United wartet seit nunmehr neun Pflichtspielen auf einen einzigen Sieg, was die Unsicherheit im Klub weiter verstärkt.

Julian Nagelsmanns Eignung für die Red Devils

Reif begründet seine Einschätzung, dass Julian Nagelsmann der künftige Nachfolger sein könnte, primär mit dessen gutem Ruf und seiner Bereitschaft, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Der 39-jährige deutsche Nationaltrainer habe sich in der Vergangenheit als sehr kompetent erwiesen. Reif ist überzeugt, dass auch Manchester United großes Interesse an Nagelsmann hat, da dieser sowohl taktisch als auch menschlich gut zu den Anforderungen des englischen Traditionsklubs passt. Der Wechsel nach England wird von Reif als naheliegend und logisch betrachtet.

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Kritik an der instabilen Vereinsführung

Nach Ansicht von Marcel Reif ist die aktuelle Notlage bei Manchester United das Ergebnis jahrzehntelanger Fehlentwicklungen, die bereits nach dem Abschied von Trainerlegende Sir Alex Ferguson begannen. Der Verein habe sich seitdem in einer ständigen Fluktuation von Sportverantwortlichen und Trainern wiederholt. Reif listet namentlich Louis van Gaal, José Mourinho und andere auf, die alle kurzzeitig an der Old Trafford geleitet haben, ohne nachhaltige Stabilität zu schaffen. Wer nach Ferguson das richtige Konzept hatte, sei fraglich, kritisiert der Experte scharf die vergangene Strategie des Klubs.

Michael Carrick nur als Statthalter?

Reif sieht Michael Carrick, 45 Jahre alt, nicht als langfristige Lösung auf der Bank der Red Devils. Stattdessen charakterisiert er den aktuellen Coach als bloßen Statthalter, der die Geschicke führt, bis die Verhandlungen mit dem endgültigen Nachfolger abgeschlossen sind. Diese Haltung unterstreicht die Notwendigkeit, schnell einen namhaften und erfahrenen Trainer zu verpflichten. Julian Nagelsmann wird von Reif als jemand beschrieben, der dem Rampenlicht gewohnt ist und keine Angst vor der enormen Verantwortung bei einem Top-Klub hat.

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Nagelsmanns Schritt nach England als Chance

Die Frage, ob Julian Nagelsmann sich den Schritt nach England zutraut, beantwortet Reif mit Nachdruck. Er äußert, dass man die Welt nicht verstehe, wenn sich ein Trainer vor einer solchen Chance zurückscheuen würde. Gerade jetzt, in einer Zeit, in der Manchester United praktisch "unter null" angekommen sei, biete sich für einen Trainer wie Nagelsmann die ideale Möglichkeit, bei null anzufangen und die Mannschaft wieder nach ganz oben zu führen. Reif hält es für unwahrscheinlich, dass der Deutsche diese Chance nicht ergreifen würde.

Ausblick und weitere Entwicklungen

Ob Julian Nagelsmann tatsächlich den Posten bei Manchester United antritt, bleibt aktuell noch abzuwarten. Marcel Reif scheint jedoch von seiner Prognose überzeugt zu sein und erwartet einen schnellen Wechsel an der Seitenlinie. Die Entscheidung liegt nun bei der Vereinsführung, die dringend nach Stabilisierung suchen muss. Die nächsten Tage werden zeigen, ob Reifs Einschätzung in die Realität umgesetzt wird oder ob andere Kandidaten den Vorzug erhalten. Die Fans und der Markt warten gespannt auf die offizielle Ankündigung.