Fußball-Experte Marcel Reif äußert sich zur Zukunft von Carlo Ancelotti nach der Niederlage gegen Japan. Seine Prognose ist eindeutig.

Die Zukunft von Carlo Ancelotti als Nationaltrainer der brasilianischen Fußball nationalmannschaft ist bereits wieder in der öffentlichen Diskussion. Der italienische Trainer steht seit der Niederlage gegen Japan unter starkem Druck, was nicht nur in Brasilien selbst zu hitzigen Debatten führt. Auch deutsche Fußball -Experten wie Marcel Reif äußern sich kritisch zur aktuellen Situation des Teams und der Person des Trainers.

Kritik nach Niederlage gegen Japan

Die Kritik an Carlo Ancelotti wurde insbesondere nach dem Spiel gegen Japan laut. In diesem Match fiel die Leistung der Seleção nicht mit den hohen Erwartungen überein, was zu Forderungen nach seinem Rücktritt führte. Marcel Reif, der 76-jährige Experte, kommentierte die jüngsten Ergebnisse des Teams sehr deutlich. Er nannte die letzten Spiele nicht überzeugend und betonte, dass die Ergebnisse insgesamt enttäuschend waren.

Also read Sie sind die Zukunft: Diese Jungbauern und Jungbäuerinnen prägen Landwirtschaft in Aichach-Friedberg

Reif verglich die aktuelle Stimmung mit dem Verfall des traditionsreichen gelben Trikots. Er sagte, dass das schöne gelbe Shirt langsam blasser werde. Diese metaphorische Sprache verdeutlicht, wie stark die Enttäuschung über die sportlichen Leistungen in der breiten Öffentlichkeit und unter Experten ist. Die Erwartungen an die Mannschaft sind hoch, und die aktuellen Ergebnisse liegen weit darunter.

Reif entlastet Trainer teilweise

Trotz seiner harten Worte zu den Ergebnissen wollte Marcel Reif Carlo Ancelotti keine direkte Mitschuld an der anhaltenden Krise zusprechen. Er sieht den Italiener als einen von vielen Trainern, die nach der enttäuschenden WM-Teilnahme Brasiliens 2014 den Versuch starten, die Mannschaft wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Für Reif ist Ancelotti nicht der alleinige Übeltäter, sondern Teil eines größeren Problems.

Advertisement

Der Experte lobte zudem die innere Haltung des Trainers. Carlo Ancelotti gehe mit der Situation gelassen um, während andere Trainer in dieser Druckzone längst explodiert wären. Reif ist überzeugt, dass der Italiener seinen Stil nicht ändern wird. Er wird die Dinge weiterhin auf seine eigene Art managen, was sowohl eine Stärke als auch eine Schwäche sein kann. Die Gelassenheit ist Teil seiner Persönlichkeit.

Systemisches Problem in Brasilien

Marcel Reif identifiziert das Hauptproblem jedoch im gesamten Umfeld der brasilianischen Nationalmannschaft. In Brasilien werden selbst kleine sportliche Rückschläge sofort zu nationalen Krisen hochstilisiert. Jedes Unentschieden oder jedes nicht gewonnene Spiel wird als Teil des nationalen Elends wahrgenommen. Dieser extreme Druck erschwert es jedem Trainer, langfristige Erfolge zu erzielen.

Der direkte Konkurrent Argentinien sorgt zusätzlich für massiven Druck. Nach den WM-Erfolgen Argentiniens, wo das Team Weltmeister wurde und zweimal im Finale stand, ist die Frage, wo Brasilien in dieser Zeit war, eine schmerzliche Referenz. Reif sieht genau diese Dynamik als Teil des Problems. Die Regionalkonkurrenz und die internen Erwartungen in Brasilien schaffen ein Klima, das kaum Spielraum für Fehler lässt.

Keine lange Zukunft für Ancelotti

Trotz aller Entlastung und der Anerkennung seiner Gelassenheit traut Marcel Reif Carlo Ancelotti keine lange Zukunft auf der Trainerbank Brasiliens zu. Seine Prognose ist eindeutig und klar: Das wird nicht lange halten. Die Spannungen und die Erwartungshaltung sind zu groß, als dass die aktuelle Situation stabil bleiben könnte. Ein Ende der Amtszeit scheint wahrscheinlich.

Advertisement

Reif betont zudem, dass Ancelotti sehr wohl wusste, worauf er sich bei seinem Engagement in Brasilien einlässt. Es ist eine bekannte Herausforderung, die mit hohen Risiken verbunden ist. Der Trainer hat die Bedingungen akzeptiert. Wie Reif sagt: Das tut weh, aber es ist der Fluch der guten Tat. Wer sich in dieses Umfeld begibt, weiß um die Konsequenzen.