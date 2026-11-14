Marcel Reif kritisiert Liverpool-Strategie für Florian Wirtz

Marcel Reif warnt vor Isolation von Florian Wirtz in Liverpool. Nach starkem DFB-Einsatz bleibt der Torerfolg in der Premier League fraglich.

Marcel Reif äußert scharfe Kritik an der sportlichen Einbindung von Florian Wirtz beim FC Liverpool. Der TV-Experte warnt davor, dass der offensive Star bei den Reds nicht das volle Potenzial entfalten kann. Reif sieht ein fundamentales Problem in der Kommunikation innerhalb des Trainerteams und der Mannschaft.

Reif kritisiert fehlende Integration in Liverpool

Marcel Reif identifiziert ein spezifisches Kommunikationsversagen im Umfeld von Florian Wirtz. Er bezeichnete die Situation auf BILD, indem das DFB-Talent im Stadion oft gesehen wird, in England jedoch auf Trainer trifft, die über ihn nicht sprechen wollen. Viel gravierender sei jedoch die Haltung der anderen Spieler. Diese zeigen sich zwar höflich, doch es fehle an der notwendigen Wertschätzung. Reif argumentiert, dass diese Gruppe nicht versteht, wie man einen Spieler dieser Klasse richtig integriert.

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Der Experte betont, dass diese mangelnde Unterstützung schwerwiegende Folgen hat. Wenn die Mannschaft es nicht schaffe, Wirtz richtig einzubinden, werde sie nichts von ihm haben. Es wird nicht das herauskommen, was man sich erhofft. Reif prognostiziert einen düsteren Ausgang. Er glaubt, dass der Spieler irgendwann traurig in einem Flugzeug sitzen wird und Abschied nimmt. Diese Leichtigkeit müsse nicht nur physisch, sondern auch mental vorhanden sein.

Wirtz glänzt im DFB-Trikot vor Serbien

Florian Wirtz zeigt im DFB-Team eine andere Qualität. Beim 3:1-Sieg gegen Serbien in der Nations League setzte der Offensiv-Star seinen Aufwärtstrend fort. Er traf zum zwischenzeitlichen 2:0 und zeigte dabei technische Brillanz. Nach einem Schuss von Kai Havertz landete der Abpraller direkt bei ihm. Wirtz versuchte es auf engstem Raum frech mit einem Lupfer.

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Dieser Versuch ging über den serbischen Keeper Milinkovic-Savic. Der Ball rutschte über den schlammigen Rasen Richtung Tor. Wirtz stocherte ihn schließlich über die Linie. Dieser Moment verdeutlichte seine spielerische Freiheit. Im Nationalteam scheint er den nötigen Raum und das Vertrauen zu finden. Dies steht in starkem Kontrast zu seiner Situation bei den Reds.

Geteilte Meinungen zum Premier-League-Tor

Auch in der Premier League traf Wirtz zuletzt wieder. Beim 3:1-Auswärtssieg gegen Crystal Palace erzielte er ein wichtiges Tor. Dies war nach zwei Pflichtspiel-Pleiten in Folge entscheidend. Doch nicht alle waren begeistert. Jamie Carragher, eine Liverpool-Legende, äußerte skeptische Töne. Der frühere Reds-Verteidiger und heutige TV-Experte bezeichnete den Treffer lediglich als glücklich.

Für Wirtz und den FC Liverpool war das Tor vor allem eines: befreiend. Die Mannschaft fand zurück in die Erfolgsspur. Dennoch muss sich Wirtz die nötige Leichtigkeit weiter erarbeiten. Im DFB-Trikot strahlt er diese automatisch aus. In Liverpool scheint dieser Prozess noch nicht abgeschlossen zu sein. Die Kritik an der Umfeld-Atmosphäre bleibt bestehen.

Zukunft hängt von mentaler Stärke ab

Marcel Reif ist überzeugt, dass Wirtz technisch alles beherrscht. Mit den Füßen hat er nichts verlernt. Das Problem liegt in der mentalen Verankerung und der Unterstützung durch das Umfeld. Solche Spieler müssen diese Leichtigkeit besitzen. Diese muss zwischen den Ohren sitzen. Ohne dieses Fundament wird der Transfer möglicherweise scheitern.

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Die Situation bei Liverpool bleibt schwierig. Jeder schaut nach ihm, doch fehlt die richtige Einbettung. Dies könnte langfristig seine Entwicklung behindern. Die Hoffnung ruht darauf, dass er die nötige innere Stärke findet. Andernfalls riskiert er, seine beste Zeit zu verpassen. Die Zukunft wird zeigen, ob die richtigen Weichen gestellt werden können.