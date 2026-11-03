Marcel Reif prognostiziert Julian Nagelsmann als neuen Manchester-United-Trainer

Fußballexperte Marcel Reif setzt auf Julian Nagelsmann als Nachfolger von Michael Carrick bei Manchester United. Mit Blick auf die sportliche Talfahrt der Red Devils sieht er den Deutschen als ideale Lösung für das Traineramt.

Der Fußball-Experte Marcel Reif hat eine klare Vorhersage zur sportlichen Zukunft von Manchester United getroffen. Reif, 76, erwartet, dass der deutsche Trainer Julian Nagelsmann, 39, kurzfristig den Club der Red Devils an der Seitenlinie übernehmen wird. Diese Prognose fiel in der BILD-Sendung Reif ist live, wo der Sender die aktuelle Krise des englischen Traditionsvereins intensiv analysierte und die Position von interim Coach Michael Carrick, 45, massiv hinterfragte.

Sportliche Talfahrt unter Michael Carrick

Der Auslöser für diese heftige Debatte ist die aktuelle sportliche Krise bei Manchester United. Der Verein verlor das jüngste Pflichtspiel mit einer deutlichen 0:2- Niederlage gegen den FC Chelsea. Seit diesem Rückschlag warten die Red Devils bereits neun Pflichtspiele auf den ersten Sieg. Diese ausbleibende Erfolgsbilanz führt dazu, dass die Position von interim Trainer Michael Carrick zunehmend unter Druck gerät. Reif sieht in Carrick ohnehin keine langfristige Lösung, sondern betrachtet den aktuellen Coach lediglich als Statthalter.

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Nagelsmann als ideale Nachfolge-Lösung

Als möglicher Kandidat für das Traineramt bei Manchester United wurde der Name von Julian Nagelsmann ins Spiel gebracht. Auf die direkte Frage, ob er an eine Übernahme des englischen Traditionsklubs durch den Deutschen glaube, antwortete Marcel Reif mit einem klaren Ich glaube ja. Reif begründet seine Einschätzung vor allem mit dem exzellenten Ruf, den Nagelsmann in der Fußbalwelt genießt. Der Experte geht davon aus, dass Nagelsmann bereit ist, diese neue Herausforderung anzunehmen und den Schritt nach England zu wagen.

Kritik an der Vereinspolitik seit Ferguson

Reif kritisiert scharf die sportlichen Fehlentwicklungen bei Manchester United, die seit dem Abschied von Trainerlegende Sir Alex Ferguson eingesetzt haben. Der Verein habe vieles falsch gemacht, was zu einer ständigen Fluktuation an Sportverantwortlichen und Trainern geführt habe. Reif zählt Louis van Gaal und Jose Mourinho zu den vielen Coaches, die den Verein in dieser Phase durchliefen, ohne nachhaltige Stabilität zu schaffen. Diese instabile Lage wird als Hauptgrund für die aktuelle Krise gesehen.

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Gründe für den Wechsel nach England

Nagelsmann hat den Sprung in die Premier League bereits erfolgreich bewältigt und ist demnach gewohnt, der öffentlichen Aufmerksamkeit und dem Rampenlicht standzuhalten. Marcel Reif hält es für sehr wahrscheinlich, dass auch Manchester United großes Interesse an Nagelsmann hat. Ein Wechsel nach England erscheint Reif als naheliegend, da Nagelsmann die Anforderungen dieses Marktes gemeistert hat und somit auch vor der neuen Herausforderung in Manchester nicht zurückschrecken würde.

Ausblick und nächste Schritte

Ob Julian Nagelsmann tatsächlich der neue Coach der Red Devils wird, ist noch nicht endgültig entschieden. Dennoch scheint Marcel Reif von seiner Prognose überzeugt zu sein. Für Reif passt Nagelsmann perfekt zu Manchester United, da er nicht nur über taktisches Können verfügt, sondern auch die mentale Stärke mitbringt, den Druck eines der größten Klubs der Welt zu tragen. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob sich diese Vorhersage in die realidade umsetzen lässt.