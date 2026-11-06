Marcel Reif und Roman Weidenfeller kritisieren DFB-Kaderentscheidung

Marcel Reif und Roman Weidenfeller äußern Kritik an der Nichtnominierung von Donyell Adeyemi für die Nations-League-Spiele. Die Experten diskutieren Gründe.

Jürgen Klopp hat am Donnerstag seine Auswahl für die kommenden Nations-League -Spiele bekanntgegeben. Dabei fehlt Offensivspieler Donyell Adeyemi in der deutschen Nationalmannschaft. Diese Entscheidung hat bei TV-Experten für erhebliche Überraschung und Diskussionen gesorgt. Besonders Marcel Reif zeigte sich in seiner Sendung über die Auslassung des Angreifers verwundert. Adeyemi wird bei den beiden anstehenden Partien nicht dabei sein.

Reif überrascht über Auslassung aus dem Kader

Marcel Reif äußerte seine Unverständnis im Rahmen der Sendung "Reif ist live". Er bezeichnete die Entscheidung als überraschend, vor allem im Hinblick auf die aktuelle Leistungsentwicklung von Donyell Adeyemi beim FC Barcelona. Der Experte betonte, dass er selbst Adeyemis schnellen Durchbruch bei dem spanischen Traditionsverein nicht für möglich gehalten habe. Er lobte die Fähigkeit des Spielers, sich bei einem solchen Klub schnell zurechtzufinden und Einsatzzeiten zu erhalten.

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Reif argumentierte, dass man bei Barcelona nicht einfach nur in der Kabine sitzen kann. Ein Trainer wie Xavi HERNÁNDEZ CRUSAFET, den er als "Fick" umschrieb, hätte triftige Gründe für die Auswahl gehabt. Diese positive Entwicklung bei Barcelona hätte seiner Meinung nach eine Nominierung für die deutsche Elf nahegelegt. Er stellte sich Adeyemi insbesondere auf der rechten Außenbahn als sinnvolle Option vor. Auch auf der linken Seite sah er potenzielle Einsatzmöglichkeiten für den Angreifer.

Experten sehen Defizite in der defensiven Arbeit

Weltmeister Roman Weidenfeller äußerte ebenfalls konkrete Gedanken zur Situation. Er sprach im Sky-Format "Triple - Der Hagedorn-Fußballtalk" über die bisherigen Länderspiele unter der Leitung von Jürgen Klopp. Weidenfeller verwies darauf, dass der Bundestrainer seinem Team nach vorne hin alle Freiheiten gibt. Allerdings sei es essentiell, den Rückwärtsgang immer einzuschalten.

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Der ehemalige Torwart des BVB vertrat die Ansicht, dass kleine Details im defensiven Verhalten Jürgen Klopp stören könnten. Dies könnte der tatsächliche Grund für die Nicht-Einladung gewesen sein. Weidenfeller spekulierte sogar, dass die Auslassung als kleiner Denkzettel für Adeyemi gemeint sein könnte. Die Kritik fokussiert sich somit auf die Zweikampfintensität und Rückwärtsbewegung des Spielers.

Kommt Adeyemi bei den Nations-League-Spielen zum Einsatz?

Die deutschen Fußballnationalmannschaft steht vor wichtigen Aufgaben im Wettbewerb. Am 13. November trifft die Auswahl in Belgrad auf die Mannschaft aus Serbien. Anschließend findet am 16. November in Berlin das Duell gegen die Niederlande statt. Donyell Adeyemi wird bei beiden Begegnungen fehlen. Die genannten Termine sind feste Bestandteile des Spielplans für diese Phase.

Trotz der aktuellen Nichtnominierung bleibt die Tür für eine Rückkehr in den Kader offen. Marcel Reif ist der Überzeugung, dass Adeyemi weiterhin auf der "Rechnung" von Jürgen Klopp geführt wird. Die Entscheidung sei nicht endgültig, da es sich nicht um den letzten Kader vor der nächsten großen Turnieren handeln muss. Der Prozess der Auswahl bleibt also dynamisch und von der aktuellen Form abhängig.

Langfristige Perspektive für den Angreifer beim DFB

Die Debatte zeigt, wie wichtig die aktuelle Clubform für die nationale Berufung ist. Adeyemis Integration bei Barcelona wird als positives Signal gewertet. Dennoch haben die defensiven Schwächen bei den bisherigen Einsätzen Spuren hinterlassen. Roman Weidenfeller und Marcel Reif sehen hier Potenzial für Verbesserungen. Sollte Adeyemi diese Defizite in den Griff bekommen, könnte die Nominierung für zukünftige Aufgaben folgen.

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Die Nationalliga-Spiele dienen als wichtiger Testplatz für die Trainer. Jürgen Klopp muss seine Taktik auf die Gegner in Serbien und den Niederlanden abstimmen. Die Abwesenheit von Adeyemi verändert die verfügbaren Optionen im offensiven Drittel. Die Experten sind sich jedoch einig, dass der Spieler Potenzial besitzt, das über den aktuellen Status hinausgeht. Die Zukunft bleibt spannend.