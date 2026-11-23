FC-Experte Marcel Reif bezweifelt, dass Eintracht-Frankfurt-Star Younes Ebnoutalib eine echte Alternative zu Harry Kane sein kann. Analyse der Risiken.

Der deutsche Meister im Fußballsport steht mitten in der Wintertransferperiode vor der dringenden Aufgabe, einen passenden Ersatz für den anglo-amerikanischen Stürmer Harry Kane zu finden. Die Medienlandschaft und das Fußball-Fachpublikum diskutieren intensiv über potenzielle Kandidaten, die die offensiven Lücken schließen sollen. In der aktuellen Sendung des Fernsehsenders Bild hat der renommierte Fußball-Experte Marcel Reif mit 76 Jahren einen konkreten Namen ins Spiel gebracht, der jedoch mit erheblichen Vorbehalten behaftet ist.

Ebnoutalib als möglicher Nachfolger diskutiert

In der Sendung Reif ist live sprach Marcel Reif explizit den Namen Eynous Ebnoutalib an, der aktuell für die Eintracht Frankfurt aufläuft. Reif betonte dabei die enorme Differenz zwischen dem aktuellen Leistungsniveau des 23-jährigen Angreifers und den unerbittlichen Anforderungen des FC Bayern München. Der Experte gab zu bedenken, dass der Name Ebnoutalib zwar im Gespräch sei, aber fraglich bleibt, ob dieser Spieler bereits das erforderliche Niveau für den Münchner Traditionsverein erreicht hat. Für Reif ist klar, dass ein Spieler bei diesem Verein nicht nur zur Aufstellung gehört, sondern konstant Höchstleistung abrufen muss.

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Eynous Ebnoutalib hat im Sommer 2025 den Wechsel vom SV Elversberg zur Eintracht Frankfurt vollzogen und etabliert sich seitdem als feste Größe im Kader. In seiner zweiten Spielzeit zeigt der junge Offensivspieler deutliche Leistungssteigerungen und trifft regelmäßig ins gegnerische Tor. Bislang erzielte er sechs Tore in zehn Pflichtspielen für den Verein aus Frankfurt. Zusätzlich steuerte er zwei Treffer im DFB-Pokal bei, was seine aktuelle Torgefährlichkeit unterstreicht. Diese Leistungen haben auch die Aufmerksamkeit von Bundestrainer Jürgen Klopp auf sich gezogen, der den Angreifer in die deutsche Nationalmannschaft berufen hat. Dort absolvierte Ebnoutalib drei Einsätze, blieb jedoch ohne Torerfolg.

Kritik an der Eignung für den FC Bayern

Marcel Reif äußert jedoch starke Zweifel daran, ob ein solcher Schritt für die Karriere des jungen Spielers förderlich ist. Sein Hauptargument lautet, dass eine zu frühe Beförderung in ein Umfeld wie das des FC Bayern einen Spieler eher ausbremsen könnte als voranzubringen. Reif argumentiert aus der Perspektive eines Beraters: Es könnte kurzfristig gut für zwei Monate wirken, doch die Situation sei temporär. Der eigentliche Star Harry Kane kehre nach der Winterpause zurück, was für einen möglichen Ersatzspieler den Druck extrem erhöhen würde. Reif warnt davor, dass Ebnoutalib unter dieser Last möglicherweise scheitern könnte, anstatt neue Erfahrungen zu sammeln.

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Der Experte verweist zudem auf die historische Erfahrung des FC Bayern München bei Wintertransfers. In der Vergangenheit habe der Verein dabei oft keine ausschließlich positiven Erfahrungen gesammelt. Reif betonte, dass man den Spielern dies auch nicht einfach vorwerfen könne, da die Anforderungen in München extrem hoch sind. Es reicht dort nicht aus, nur als elfter Mann auf dem Platz zu stehen oder vereinzelt gute Leistungen zu zeigen. Die Erwartungshaltung ist es, sofortige und konstante Ergebnisse zu liefern, was viele Neuzugänge im Winter überfordert. Dies stellt eine spezifische Herausforderung dar, die über reine technische Fähigkeiten hinausgeht.

Taktische Anpassungen durch Vincent Kompany

Neben der individuellen Eignung steht der FC Bayern vor taktischen Herausforderungen, die gelöst werden müssen. Marcel Reif weist darauf hin, dass die Personalie Jamal Musiala eine zentrale Rolle bei der Neuausrichtung spielt. Musiala ist sehr gut vorne einsetzbar und könnte die offensiven Strukturen maßgeblich beeinflussen. Der Trainerstab wird, so Reif, einiges im System ändern müssen, um die Offensive wieder zu stabilisieren. Hier kommt Vincent Kompany ins Spiel, der als verantwortlicher Trainer die strategischen Weichenstellungen vornehmen wird.

Die Diskussion um einen möglichen Transfer im Winter zeigt, wie schwierig es ist, einen direkten Nachfolger für etablierte Topstars zu finden. Während Eynous Ebnoutalib aktuelle Statistiken vorweisen kann, fehlt ihm möglicherweise die nötige Reife und Erfahrung für den Druck in München. Der FC Bayern München muss daher sorgfältig abwägen, ob ein solcher Wechsel das Risiko wert ist. Die Entscheidung hängt nicht nur von den aktuellen Leistungen ab, sondern auch von der langfristigen Entwicklung des Spielers und den taktischen Plänen von Vincent Kompany. Bislang bleibt die Frage offen, ob ein junger Star die Rolle übernehmen kann, ohne seine Karriere zu gefährden, während Harry Kane pausiert oder verletzt ist.