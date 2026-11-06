Marcel Reif widerlegt Ronaldo-Rücktritt: Spiel gegen Dänemark geplant

Experte Marcel Reif hält Cristiano Ronaldos Rücktritt für unwahrscheinlich und prophezeit ein Abschiedsspiel am 14. November in Lissabon gegen Dänemark.

Der langjährige Fußball-Experte Marcel Reif bezweifelt die Gültigkeit der Ankündigung von Cristiano Ronaldo, sich aus der portugiesischen Nationalmannschaft zurückzuziehen. Reif äußerte am Donnerstag seine Überzeugung, dass der vierzigjährige Superstar noch einmal in der Trikot der Seleção auflaufen wird, um sich würdevoll von der internationalen Bühne zu verabschieden.

Widerlegung des Rücktritts durch Marcel Reif

Marcel Reif stellt sich eine endgültige Karriere ohne Nationalteam-Auftritt für den Star nicht vor. Er hält es für ausgeschlossen, dass die aktuellen Aussagen das finale Ende der Länderspielkarriere markieren. Stattdessen geht der Expertenkommentator von einem symbolischen Comeback aus, um den Konflikt mit dem Verband und der Trainingsleitung zu lösen und eine angemessene Verabschiedung zu erhalten.

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Konflikt mit Trainer Jorge Jesus

Die Spannungen begannen Ende September, als Cristiano Ronaldo nach einem Streit mit dem Cheftrainer Jorge Jesus das Camp der Nations League vorzeitig verließ. Ronaldo warf seinem Trainer vor, mehrfach sein Wort gebrochen zu haben. Daraufhin ordnete der portugiesische Verband vorübergehende Suspendierungen an, da der Spieler das Teamcamp unerlaubt verlassen hatte. Dieser Vorfall führte zu einer öffentlichen Zuspitzung der Beziehung zwischen dem Star und der technischen Leitung.

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Prophezeiung für 14. November in Lissabon

Reif wettet darauf, dass Ronaldo am 14. November in Lissabon gegen Dänemark spielt. Er ist überzeugt, dass der portugiesische Verband dem Spieler ein würdiges Abschiedsspiel am Estádio da Luz ermöglicht. Der Experte sagt voraus, dass Jorge Jesus den Star zurückholen wird, um die Diskussionen zu beenden. Das gesamte Stadion werde sich erheben, wenn der größte Ballbeweger seiner Generation noch einmal den Platz betritt.

Bilanz und Bedeutung des Abschieds

Cristiano Ronaldo blickt auf eine beeindruckende Statistik zurück, die aus 234 Länderspielen, 146 Toren sowie einem EM-Titel und zwei Nations-League-Siegen besteht. Reif betont, dass dieser Abschied für Portugal von großer Bedeutung ist, ähnlich wie bei Lionel Messi, als ganz Argentinien stillstand. Ein würdevoller Abschluss wäre notwendig, um den legendären Status des Spielers angemessen zu würdigen und die letzten Konflikte zu überwinden.