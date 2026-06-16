Marcel Schäfer: Trainer Werner vor die Tür setzen?

Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer steht im Mittelpunkt der Entscheidung, Trainer Ole Werner vor die Tür zu setzen. Der Trainer könnte in dieser Woche ersetzt werden.

Marcel Schäfer steht im Mittelpunkt der Entscheidung, Trainer Ole Werner vor die Tür zu setzen. Der Sport geschäftsführer der Sachsen könnte in dieser Woche der Mann sein, der Werner ersetzt.

Eine unangenehme Aufgabe, die zu seinem Job gehört. Intern soll Schäfer die Entscheidung aber nicht uneingeschränkt mittragen. Und das bringt ihn in die Boss-Klemme! Schäfer stellte vor fast genau einem Jahr Ole Werner als neuen Trainer von RB Leipzig vor.

Hintergrund: Nach BILD-Informationen schätzt Schäfer die Arbeit von Werner beim Umbruch der Mannschaft. Auch die erfolgreiche Qualifikation für die Champions League wird dem Trainer hoch angerechnet.

"Gute Leistungen werden bei uns honoriert", betonte er zuletzt im Interview mit SPORT BILD, als er auf die Zukunft von Werner angesprochen wurde - und wollte nach dem Urlaub des Trainers ergebnisoffen in die Gespräche gehen. Eine Verlängerung des Vertrags (läuft bis 2027) stand im Raum. Doch parallel nahm der Gegenwind aus der Red-Bull-Zentrale in Fuschl immer weiter zu. Vor allem von Jürgen Klopp!

Das Verhältnis zwischen dem "Head of Global Soccer Sport" und Werner gilt seit Monaten als belastet. Intern wird es sogar als kaum noch existent beschrieben. Schäfer stemmte sich jedoch dagegen. Bereits zweimal soll er einen Trainerwechsel verhindert haben.

Sowohl vergangenen Winter als auch im Frühjahr, als die Ergebnisse zwischenzeitlich nicht stimmten, blockte er entsprechende Wünsche erfolgreich ab. Parallel beschäftigte sich Schäfer im Hintergrund mit möglichen Nachfolgern. Einerseits, weil er es als seine professionelle Pflicht ansieht, den Trainermarkt immer im Blick zu haben - aber auch für den Fall, dass die Situation schnell eskaliert. Genau dieser Fall scheint nun eingetreten zu sein.

Im Machtkampf um Werner muss sich Schäfer offenbar geschlagen geben. Die Zweifel und der Druck aus dem Red-Bull-Umfeld sind nach BILD-Informationen inzwischen zu groß. Der Ex-Bayern-Star gilt als Wunschkandidat von Klopp und steht nach BILD-Informationen vor finalen Vertragsgesprächen. Dass diese Informationen an die Öffentlichkeit gelangten, dürfte die interne Zusammenarbeit für Leipzig-Geschäftsführer Schäfer kaum erleichtert haben - und könnte auch bei ihm Gedanken über die eigene Zukunft befeuert haben.

Kein Geheimnis: Bereits in der jüngeren Vergangenheit galt er als Wunschkandidat bei Ex-Klub Wolfsburg





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