Ex-Profi Marcell Jansen erwartet vom Hamburger SV ein mutiges Heimspiel gegen den FC Bayern und spricht über die Rückkehr von Mario Vuskovic.

Im Interview mit dem Hamburger SV vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern äußert sich Marcell Jansen zur Partie am Samstag im Volksparkstadion. Der 41-Jährige spielte sowohl für die Münchner als auch für die Hanseaten und war später Präsident des HSV. Im Gespräch erklärt er, warum sich die Schere zwischen beiden Vereinen immer weiter öffnet, und spricht zudem über seinen Abschied aus München, den öffentlichen Umgang des FC Bayern mit Jamal Musiala und eine mögliche Rückkehr zum HSV.

Das letzte Aufeinandertreffen beider Klubs im Januar endete 2:2 und galt als recht spektakulär. Jansen sieht im Volksparkstadion weiterhin Potenzial für ein ähnliches Spiel, da die Fans der Hamburger eine besondere Kraft entfalten können.

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Jansen sieht den HSV mit Chancen gegen Bayern

Marcell Jansen bewertet den FC Bayern klar als Favoriten, sieht aber auch Möglichkeiten für den HSV. Er verweist darauf, dass der 1. FC Köln in der vergangenen Saison mit einem mutigen Auftritt gegen die Münchner punkten konnte. Diese Erfahrung solle den Hamburgern Mut machen, selbst ein mutiges Heimspiel zu zeigen.

Gleichzeitig muss der HSV auf Miro Muheim verzichten, der ausfällt. Jansen betont, dass auch die Hamburger Verletzungsprobleme haben. Fabio Vieira saß zuletzt wieder auf der Bank, was dem Team neue Optionen eröffnet.

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Zu den Münchnern sagt Jansen, dass der FC Bayern aufgrund seiner Finanzstärke über eine deutlich größere Kaderbreite verfügt. Auch jüngere Spieler, die noch nicht so bekannt seien, hätten eine herausragende Qualität. Als Maßstab nennt er die Spiele gegen den 1. FC Köln (1:1) und OSC Lille (1:2), in denen die Bayern über weite Strecken nicht in Bestbesetzung antraten.

Verletzungen und Tagesform bestimmen das Duell

Jansen erklärt, dass Verletzungen aktuell extrem viele Vereine in der Bundesliga betreffen und sich die personellen Probleme deshalb schwer gegeneinander aufrechnen lassen. Fairerweise müsse man laut Jansen aber auch anerkennen, dass der FC Bayern trotz einiger verletzter Stars ein überragendes Spiel gemacht habe.

Nach zwei sieglosen Spielen sei der FC Bayern nach Einschätzung des Ex-Präsidenten jetzt besonders gefährlich. Der HSV kam nach einem schwachen Saisonstart zu drei Siegen in Folge, hat danach aber drei der vergangenen vier Spiele verloren, zuletzt mit 0:4. Jansen hält die Liga im unteren Drittel für brutal eng und glaubt, dass dies noch lange so bleiben wird.

Rückkehr von Mario Vuskovic beim HSV

Mario Vuskovic steht dem HSV nach vier Jahren Zwangspause wieder zur Verfügung, und Marcell Jansen freut sich darüber vor allem menschlich. Er habe den Spieler noch als Präsident kennengelernt und sich zuletzt kurz wiedergesehen. Wie viele Einsatzminuten Vuskovic in der Liga bekommt, werde sich erst im Spielbetrieb zeigen.

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Jansen verweist darauf, dass die Defensive des HSV noch nicht sehr stabil sei, weshalb sich für Vuskovic eine Chance ergeben könnte. Trainer Merlin Polzin und das gesamte Trainerteam würden genau hinschauen. Jansen wünscht dem Spieler, dass er rasch wieder Spielzeit erhält.

Zur Situation um Jamal Musiala äußert sich Jansen zurückhaltend. Das Thema sei vom FC Bayern öffentlich angesprochen worden, weshalb er sich kein abschließendes Urteil erlauben wolle, da nicht alle Hintergründe bekannt seien. Den Vertrag, den die Münchner Musiala gegeben haben, wertet er als Zeichen dafür, wie sehr der Klub den Spieler schätzt. Gleichzeitig überrasche ihn der Weg in die Öffentlichkeit, weil er Bayern stets als Verein erlebt habe, der zu seinen Spielern stehe.