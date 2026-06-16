Marcelo Bielsa verweigert FIFA-Fotoshooting und zeigt sich genervt von Nachfragen

Uruguay-Trainer Marcelo Bielsa hat sich beim FIFA-Fotoshooting der Weltmeisterschaft nicht beteiligt und weigert sich, sein Verhalten auf der Pressekonferenz zu erklären. Der 70-Jährige betonte, er sei kein Model und müsse sich nicht rechtfertigen.

Uruguay ischer Trainer Marcelo Bielsa verweigert sich dem FIFA - Fotoshooting und zeigt sich genervt von Fragen dazu. Nach dem 1:1 gegen Saudi-Arabien musste sich Bielsa auf der Pressekonferenz zum umstrittenen Foto äußern, auf dem er nicht in die Kamera schaut.

Auf direkte Nachfrage antwortete er kurz und abweisend: "Ich muss keine Erklärung abgeben.

" und "Das Foto wurde so aufgenommen, wie es aufgenommen wurde. Ich bin kein Model.

" Zudem wies er darauf hin, dass man nicht erklären müsse, warum man nicht in eine Kamera oder zu einem Sprecher schaue. Das Thema ließ ihn jedoch nicht los, denn kurz darauf wurde er erneut darauf angesprochen. Mit deutlich sichtbarem Ärger betonte Bielsa: "Ich glaube, es gibt eine Grenze dafür, was wir erklären müssen.

" und "Manche Situationen bedürfen keiner Erklärung. Wir sind nicht verpflichtet, uns vorbildlich zu verhalten.

" Abschließend stellte er klar: "Diese Vorwürfe entbehren jeder Grundlage. Ich habe nichts falsch gemacht.

" Der 70-jährige argentinische Trainer, der bereits bei den Weltmeisterschaften 2002 mit Argentinien und 2010 mit Chile aktiv war, führt Uruguay nun zum dritten Mal bei einer WM. Seine Weigerung, am offiziellen FIFA-Fotoshooting teilzunehmen, fällt auf, da solche Termine üblicherweise zum Standardprogramm für Teams bei großen Turnieren gehören. Während viele Spieler und Trainer das Shooting als lästige, aber tolerierte Pflichtübung sehen, lehnt Bielsa es aus Prinzip ab, sich in eine Pose zu begeben, die er als unnötige Inszenierung empfindet.

Offenbar wäre er lieber auf dem Platz gestanden, um Spielsituationen zu analysieren, als für ein Gruppenfoto zu posieren. Sportlich steht Uruguay nach dem Unentschieden gegen Saudi-Arabien unter Zugzwang. Die anstehenden Gruppenspiele gegen Kap Verde am 22. Juni und gegen Spanien am 27.

Juni werden darüber entscheiden, ob Uruguays Weg im Turnier fortgesetzt werden kann. Bielsa, bekannt für seine eigenwillige Art und seinen strikten Fokus auf das Sportliche, wird auch in Zukunft wahrscheinlich nur wenig Interesse daran haben, über seine Haltung zu solchen protokollarischen Fragen zu sprechen. Damit setzt er ein weiteres Zeichen seiner Unabhängigkeit, das jedoch in den Medien für Diskussionen sorgt





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