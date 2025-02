Marcelo: Überraschender Star-Spieler beeindruckt ihn am meisten

Marcelo, der ehemalige Real Madrid-Star, verrät im Interview, welcher seiner ehemaligen Teamkollegen ihn am meisten beeindruckt hat. Es ist nicht Cristiano Ronaldo, sondern der einstige Weltklasse-Mittelfeldspieler Isco.

Marcelo (36) wurde am 8. Februar beim Real-Spiel gegen Atlético verabschiedet. Er hatte wenige Tage zuvor sein Karriereende bekannt gegeben. In der TV-Sendung „El Hormiguero“ von Pablo Motos auf Antena 3 spricht der Brasilianer über seine Karriere – und erklärt unter anderem auch, welcher seiner ehemaligen Star-Mitspieler ihn „am meisten beeindruckt“ hat.

Spannend: Es ist nicht Welt-Star Cristiano Ronaldo (40/5 Ballon d‘Or-Titel, spielte von 2009 bis 2018 bei Real)! Marcelo verrät: „Ich habe mit sehr guten Spielern gespielt. Immer. Ronaldinho, in der Nationalmannschaft, war der beste, aber derjenige, der mich am meisten beeindruckt hat, war Isco. Für mich waren Modric, Kroos und Isco unglaublich, aber Isco war der Spieler, der klarmachte, dass ihm niemand den Ball abnimmt, und keiner hat es geschafft. Es war sehr kompliziert gegen ihn. Er war und ist sehr gut. Er hat mich immer wieder überrascht.“. Zusammen gewannen sie zahlreiche Titel. In den letzten Jahren seiner Real-Zeit war Isco bei den Königlichen aber kaum noch gefragt, ging im Sommer 2022 zum FC Sevilla. Anfang 2023 wechselte Isco beinahe zu Union Berlin – stattdessen unterschrieb er im Sommer 2023 bei Betis Sevilla, wo er nach wie vor spielt. Marcelo hatte am 6. Februar sein Karriereende bekannt gegeben. Er blickt auf eine bewegte Karriere zurück. Von Fluminense war er 2007 zu Real Madrid gewechselt. Für die Königlichen spielte er bis 2022 – und wurde zur Vereins-Legende., sechsmal die spanische Meisterschaft, zweimal den spanischen Pokal und viermal die Klub-Weltmeisterschaft. Für Real absolvierte Marcelo insgesamt 546 Spiele (38 Tore/103 Vorlagen). 2022 ging Marcelo zu Olympiakos Piräus, ehe er von 2023 bis 2024 seine Karriere bei Jugend-Klub Fluminense ausklingen ließ. Nun das Karriereende – Marcelo geht als einer der besten Linksverteidiger des Fußballs in die Geschichte ein





SPORTBILD / 🏆 90. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

MARCELO REAL MADRID ISCO CRISTIANO RONALDO KARRIEREENDE FUSSBALL

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

GTA-Held: So bringt dieser Spieler neue Spieler zum StrahlenIn GTA Online ist es oft brutal. Jets und Panzer zerstören alles. Doch ein Spieler sorgt für positive Stimmung und hilft anderen.

Weiterlesen »

Mainz-Schock: Star-Spieler muss Training abbrechenDiese Meldung macht Mainz Angst! Mainz-Star Nadiem Amiri musste am Dienstag das Training der 05er frühzeitig abbrechen.

Weiterlesen »

Philipp Grubauer: Von NHL-Star zum Farmteam-SpielerDer deutsche NHL-Torwart Philipp Grubauer hat nach mauen Leistungen in der Saison 2022/23 seinen Stammplatz bei den Seattle Kraken verloren und wurde ins Farmteam geschickt.

Weiterlesen »

Star Citizen: Spieler wünschten sich spielbares Spiel statt FraktionskriegDas neue Event „Siege of Orison“ in Star Citizen bringt Fraktionen und Kriegsgeschichte ins Spiel, stieß aber auf Kritik wegen des technischen Zustands und fehlender Spielbarkeit.

Weiterlesen »

Star-Trainer Wiegert: Attentäter raste 1 Meter an Magdeburg-Spieler vorbeiSC Magdeburg-Spieler Antonio Serradilla entkam nur knapp dem Attentäter beim Terroranschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt.

Weiterlesen »

Star-Trainer Wiegert: Attentäter raste 1 Meter an Magdeburg-Spieler vorbeiSC Magdeburg-Spieler Antonio Serradilla entkam nur knapp dem Attentäter beim Terroranschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt.

Weiterlesen »