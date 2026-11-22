Der Adventszauber in Thannhausen entfällt 2026. Damit haben auch Hitze- und Dürrewellen der vergangenen Jahre zu tun.

Der Adventszauber in Thannhausen im bayrischen Landkreis Günzburg kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Organisiert wird er normalerweise von der Stiftung "Planet Bambi", die nach eigenen Angaben Gesundheitsprävention, Umweltbildung und Naturerleben fördert.

Auf deren Gelände in Thannhausen, dem sogenannten"Bambi-Wald" oder"Märchenwald", fand seit 2022 der Adventszauber statt. Ein Großteil der Fichten auf dem Stiftungsgelände ist mittlerweile jedoch so geschädigt, dass die Bäume gefällt werden müssen. Die Stiftung sieht darin eine direkte Folge des Klimawandels. Wer sich schon auf Glühwein unterm Nadeldach gefreut hat, muss umplanen.

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Wie die Veranstalter"Planet Bambi – Gisela & Theo Grabowski Foundation" Anfang November unter anderem auf Linkedin erklärten, fällt der Adventszauber in Thannhausen 2026 aus, weil"rund 90 Prozent der Fichten" gefällt werden müssen. Der"Augsburger Allgemeinen" zufolge wird auf dem Gelände in dem Zuge derzeit gearbeitet, weshalb das Fest dort nicht stattfinden kann.

"Die heißen, trockenen Sommer der vergangenen Jahre haben die Fichten auf unserem Gelände in Thannhausen stark geschwächt. Dann kam der Borkenkäfer. Was hier passiert, zeigt, wie nah der Klimawandel ist: nicht irgendwo, sondern direkt vor unserer Haustür.

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"berichtet, seien in der Adventszeit 2025 in der Fichtenlandschaft noch Alphornbläser aufgetreten, es habe eine Werkstatt zum Basteln für Kinder gegeben und allerlei regionale Vereine hätten Essen angeboten. Denn fehlt Wasser, bilden Fichten weniger Harz und genau damit wehren sie sich normalerweise gegen Borkenkäfer.

Gleichzeitig vermehren sich die Käfer bei Wärme schneller: teils drei statt zwei Generationen pro Jahr, wie derDie Stiftung will aus der Not indes eine Chance machen: Auf dem Gelände soll ein klimaresilienter Gesundheitscampus mit einem sogenannten Zukunftswald entstehen. Schüler:innen haben, der"Augsburger Allgemeinen" zufolge bereits Douglasien und Weißtannen gepflanzt. Diese sind demnach resilienter gegen Hitze und Schädlinge. Auch eine Spendenaktion soll beim Aufbau des Campus helfen, der Bildung in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Umwelt anbieten soll.

Gegenüber der"Augsburger Allgemeinen" verkündete Oliver Meißner, Stiefsohn des verstorbenen Theo Grabowski und seiner Witwe Gisela, die mit Meißner die Stiftung verwaltet, noch eine gute Nachricht für alle Glühwein- und Weihnachts-Fans: