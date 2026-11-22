Raffaele Marciello sieht Laurin Heinrich in der Verantwortung für die Startkollision beim FIA-GT-Weltcup in Macau 2026 - Strafe wirft BMW-Piloten auf Rang 13 zurück

Raffaele Marciello sieht Laurin Heinrich in der Verantwortung für die Startkollision beim FIA-GT-Weltcup in Macau 2026 - Strafe wirft BMW-Piloten auf Rang 13 zurückSchon 2024 geriet der BMW-Werksfahrer im Kampf um die Spitze mit Antonio Fuoco aneinander, diesmal kollidierte er direkt beim Start mit Polesetter Laurin Heinrich.

Und auch seine Reaktion auf die anschließende Kritik fällt ähnlich aus wie vor zwei Jahren. In den sozialen Medien bezieht Marciello nun Stellung zu dem Vorfall.

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"Macau... was soll ich sagen? Es zählt nur Platz eins. Ich persönlich denke nicht, dass mein Manöver zu aggressiv war, und ich hätte die Kurve bekommen", verteidigt sich der Italo-Schweizer. Aus seiner Sicht lag der Fehler beim deutschen Porsche-Werkspiloten:"Er hat die Tür offen gelassen und sie dann zugemacht, als ich bereits daneben war.

Dadurch kam es zur Berührung, die uns in die Mauer geschickt hat. Daher nehme ich die Schuld nicht auf mich.

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" Angesichts zahlreicher kritischer Kommentare von Fans im Netz schiebt der zweimalige Macau-Sieger hinterher:"Zum Glück schreiben wir das Jahr 2026 und jeder hat das Recht, seine Meinung zu sagen - idealerweise respektvoll, auch wenn das nicht immer der Fall zu sein scheint. Wie auch immer, hoffentlich sind wir nächstes Jahr wieder da, um es erneut zu versuchen.

"Durch den Ausfall von Heinrich und den anschließenden Rennabbruch erbte Marciello für den Neustart tatsächlich die Poleposition. Doch die Führung hielt nicht bis ins Ziel: In der neunten Runde geriet er in Lisboa Bend in einen weiteren harten Zweikampf - diesmal mit Thomas Preining. Als Marciello leicht ins Untersteuern geriet und die Linie beim Kurvenausgang wieder zumachte, schob ihn der Porsche-Pilot von Lisboa bis zum San Francisco Hill vor sich her.

Preining kassierte dafür eine 20-Sekunden-Strafe, während der beschädigte BMW von Marciello entscheidend an Tempo verlor. Markenkollege Kelvin van der Linde nutzte die Gelegenheit und stürmte zum Sieg. Auf der Strecke kreuzte Marciello die Ziellinie zwar noch als Dritter hinter Preining, doch im offiziellen Endergebnis stürzte er bis auf Rang 13 ab. Neben einer Zehn-Sekunden-Zeitstrafe wegen Overpower hatten die Sportkommissare gegen ihn für die Startkollision mit Heinrich die Maximalstrafe in Form einer 10-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe ausgesprochen.

Da diese erst kurz vor Rennende verhängt wurde, konnte er sie nicht mehr auf der Strecke absitzen, was in einer umgerechneten Zeitstrafe mündete und ihn auf Platz 13 zurückwarf.