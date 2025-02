Marco Bezzecchi startet in Thailand mit Aprilia in die MotoGP-Testphase

Aprilia-Neuzugang Marco Bezzecchi ist in Thailand angekommen, um am zweiten offiziellen MotoGP-Vorsaisontest teilzunehmen. Der Italiener ist bereit, die Elektronik der RS-GP25 weiter zu entwickeln und seine Anpassung an die neue Maschine zu perfektionieren. Während Weltmeister Jorge Martin aufgrund einer Operation den Test auslässt, konzentriert sich Bezzecchi darauf, den vorgelegten Testplan erfolgreich abzuschließen und eine gute Basisabstimmung für das erste Rennen zu finden.

Aprilia -Neuzugang Marco Bezzecchi ist in Buriram angekommen. Der Einzelkämpfer der Werksmannschaft hat noch viel zu testen – denkt dabei aber bereits an den MotoGP-Auftakt an Ort und Stelle. Nach der kurzen Winterpause geht es nun Schlag auf Schlag: Sepang, Bangkok, Buriram. Ab morgen beginnt auf der GP-Piste, die rund fünf Autostunden von Bangkok entfernt ist, der zweite offizielle MotoGP-Vorsaisontest. Für das Aprilia -Werksteam wird nur Marco Bezzecchi ans Gas der RS-GP25 gehen.

Weltmeister Jorge Martin ist zwar fest entschlossen, den WM-Auftakt in gut zwei Wochen nicht zu verpassen, den Test in Thailand muss der frisch operierte Racer aus Madrid aber auslassen. Alleinkämpfer Marco Bezzecchi hält die Abwesenheit des Spaniers für relevant, behält dennoch seinen Pragmatismus: «Was meinen persönlichen Fahrplan angeht, könnte ich in Sepang alles erledigen und die geplanten Teile erproben. Insgesamt fehlt aber Jorge und es hat Auswirkungen auf uns alle – auch bei mir. Aber am Ende bringt es jetzt nichts, sich darüber zu beschweren. Ich konzentriere mich auf den Job.» Denn die Entwicklung und Abstimmung des Renngerätes befinden sich laut Bezzecchi zwar auf einem guten Weg, sind aber noch lange nicht abgeschlossen: «Die größte Aufgabe, die noch vor uns liegt, ist der Bereich der Elektronik. Hier wird ein Schwerpunkt beim Test in Thailand liegen. Sicher ist aber auch, es liegt auf beiden Seiten, sich anzupassen. Technik und Fahrer. In Sepang konnte ich schon viel lernen und meinen Stil anpassen und die Aprilia lernen. Aber auch in diesem Bereich muss ich mich noch verbessern.» Mit dem gesamten Testfahrplan ist der Pilot aus Rimini aber alles andere als unzufrieden. Bezzecchi: «Ich muss damit leben, was es an Testmöglichkeiten vor der Saison gibt.» Auf der einen Seite wäre es gut, noch mehr Zeit für die Vorbereitung zu haben, auf der anderen ist es auch wichtig, sich schnell mit den Rennwochenenden zu beschäftigen. Alles, was man einmal getestet hat, sollte man abhaken. Da für mich alles neu ist, denke ich: Ideal wären für mich drei Tage Sepang, drei Tage Buriram. Jetzt sind es fünf.» Für die kommenden beiden Arbeitstage in Thailand sieht «Bezz» eine Arbeitsteilung vor: «Die Liste an Erprobungen ist noch nicht durch. Am Mittwoch werden wir uns bemühen, alles zu testen, was wir uns vorgenommen haben. Am zweiten Tag wäre es mir wichtig, dass ich bereits an das Rennwochenende denke und versuche, hier eine gute Basisabstimmung zu finden.» Den ersten Teil der Hitzeschlacht in Malaysia schloss der Aprilia-Werksfahrer mit einem klar positiven Fazit ab. Am dritten hatte sich Bezzecchi klar verbessert und mit Gesamtrang 9 auf der Zeitenliste auch den Technikern in Noale ein gutes Zeugnis ausgestellt. Bezzecchi hatte den Sepang-Circuit erfolgreich gemeistert und seine Fortschritte demonstriert.





SpeedweekMag / 🏆 91. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Motogp Aprilia Marco Bezzecchi Test Thailand Elektronik Jorge Martin

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Marco Bezzecchi wechselt zu ApriliaMarco Bezzecchi, der 2023 mit VR46 Ducati in der MotoGP erfolgreich war, wechselt zum Aprilia-Werksteam. Bereits 2020 zeigte Aprilia Interesse an dem Italiener, doch damals fühlte er sich noch nicht bereit für den Schritt in die MotoGP. Jetzt ist er bereit und möchte mit Aprilia seine Karriere vorantreiben.

Weiterlesen »

Martin und Bezzecchi: Aprilia-Team mit Sprengstoff?Das neue Aprilia-MotoGP-Duo mit Weltmeister Jorge Martin und dem Italiener Marco Bezzecchi hat viel Potentzial – und bringt zugleich Brisanz, die der «Martinator» auch gar nicht wegwischen will.

Weiterlesen »

Wo steht Aprilia ohne MotoGP-Champion Martin? Bezzecchi erstaunt SterlacchiniAprilia beim MotoGP-Test in Sepang mit Rückstand: Die Verletzung von Weltmeister Jorge Martin schwächt das Team - Marco Bezzecchi versteht die Aprilia noch nicht

Weiterlesen »

Marco Bezzecchi: Es begann mit einem LenkerstummelMotoGP-Ass Marco Bezzecchi hat bei Aprilia ein neues zuhause gefunden. Bei der offiziellen Teamvorstellung am 16. Januar in Mailand erzählte er, wie es zur Zusammenarbeit kam – emotionale Anekdoten inklusive.

Weiterlesen »

Marco Bezzecchi: «Es ist schwer, Talente zu finden»Marco Bezzecchi (Aprilia) ist einer der erfolgreichen Fahrer der VR46 Riders Academy, die sich in der MotoGP-WM etablieren konnten. Doch wie sieht es mit dem Akademie-Nachwuchs von Valentino Rossi aus?

Weiterlesen »

Marco Bezzecchi blickt gespannt auf den MotoGP-Testmarathon in SepangAprilia-Neuzugang Marco Bezzecchi ist bereit für die MotoGP-Shakedown in Sepang und kann es kaum erwarten, die neue RS-GP für die Saison 2025 zu testen. Bezzecchi kommt mit einem starken Rückenwind aus Noale und freut sich auf die Zusammenarbeit mit seinem neuen Techniker Francesco Venturato. Gemeinsames Ziel ist es, den Vorsprung auf das führende MotoGP-Projekt aus Bologna zu verkürzen.

Weiterlesen »