Marco Bezzecchi überzeugt in Thailand - Aprilia blickt optimistisch in die Zukunft

Marco Bezzecchi zeigte sich beim finalen MotoGP-Test in Thailand in starker Form und landete auf dem dritten Platz. Der Aprilia-Neuzugang entwickelte sich von anfänglicher Überforderung zu einem sicheren und schnellen Fahrer, der für die kommende Saison gut vorbereitet ist.

Marco Bezzecchi zeigte sich beim MotoGP- Test in Thailand in hervorragender Form und festigte sein Selbstvertrauen. Der Neuzugang bei Aprilia landete auf dem dritten Platz und verfehlte die beiden führenden Ducati s nur um 0,205 Sekunden. Bezzecchis Entwicklung ist beeindruckend. Anfangs noch etwas überfordert von seiner neuen Rolle als Werksfahrer, entwickelte er sich schnell zu einem verlässlichen und starken Piloten. Dieser positive Trend stimmt ihn optimistisch für den Saisonstart.

Bezzecchi blickt auf eine positive Vorsaison zurück, insbesondere wenn man bedenkt, dass er unter dem zusätzlichen Druck stand, die Lücke seines verletzten Teamkollegen Jorge Martin zu füllen. Er zeigt sich dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen von Aprilia und lobt die Unterstützung des Teams. Bezzecchis erster Eindruck vom Aprilia RS-GP war äußerst positiv. Obwohl er einige Anpassungsschwierigkeiten feststellte, insbesondere bei der Fahrweise mit frischen Reifen, empfand er das Motorrad als sehr agil und gut zu fahren, insbesondere in Bezug auf die Front. Bezzecchis größte Herausforderung ist die Performance auf eine schnelle Runde, die jedoch durch sein starkes Abschneiden am finalen Testtag eindrucksvoll widerlegt wurde. Trotz kleiner Fehler in seinen Qualirunden und der Herausforderung, mit neuen Reifen umzugehen, zeigte sich Bezzecchi selbstbewusst und optimistisch. Sein Sturz im Test hat die Testplanung von Aprilia beeinträchtigt. Die Testarbeit musste auf Bezzecchi und Testpilot Lorenzo Savadori verteilt werden. Obwohl der Testplan umgestellt werden musste, zeigte sich Aprilia zufrieden mit den Ergebnissen. Paolo Bonora, der Rennmanager, betont, dass Aprilia gut gerüstet ist für die kommende Saison.





