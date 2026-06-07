Marco Brenners Comeback: Tour de Suisse als Ziel nach Sturz und Krankheit

Der deutsche Radprofi Marco Brenner kehrt nach einem schweren Sturz beim Giro d'Italia und einer anschließenden Erkrankung stärker zurück und konzentriert sich nun auf die Tour de Suisse. Für sein Schweizer Team Tudor ist das Rennen ein Heimspiel von großer Bedeutung, und Brenner möchte im Gesamtklassement angreifen. Gleichzeitig plant er, die Saison als Aufbaujahr zu nutzen und peilt die Vuelta als Grand-Tour-Höhepunkt an.

Nach einem schweren Sturz und einer anschließenden Krankheit kehrt Radprofi Marco Brenner stark zurück und hat nun das große Ziel, bei der Tour de Suisse für sein Schweizer Team Tudor zu punkten.

Der 23-jährige Augsburger hat in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Rückschläge hinnehmen müssen, zeigt sich aber nun wieder in guter Form und blickt optimistisch auf das bevorstehende Heimrennen seines Teams. Die Tour de Suisse, die am 17. Juni startet, ist nach der Tour de Romandie das zweitwichtigste Rennen des Jahres für Tudor Pro Cycling und Brenner möchte hier eine Führungsrolle übernehmen.

Nach seinem fünften Platz bei der Vuelta 2022 als 19-Jähriger liegt ihm die spanische Grand Tour besonders, und trotz Medienspekulationen hat er einen Start bei der diesjährigen Tour de France ausgeschlossen. Sein Hauptaugenmerk liegt darauf, wieder konstant im Peloton zu sein und im Gesamtklassement der Tour de Suisse eine gute Platzierung zu erreichen. Die Saison 2024/25 ist für ihn ein Aufbaujahr nach seinem schweren Unfall, und die Vuelta im Spätsommer soll der Höhepunkt werden.

Unterstützt wird er dabei vom Tudor-Team, das unter der Leitung von Fabian Cancellara steht und trotz einiger Verletzungsprobleme, insbesondere des verletzten Top-Sprinters Arvid de Kleijn, auf die Stärke seiner Klassementfahrer setzt. Brenner ist motiviert, die Chance zu nutzen und in der Schweiz, seinem Teamheimatland, ein gutes Ergebnis zu erzielen





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