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Marco Grote wird neuer Cheftrainer des Regionalligisten Carl Zeiss Jena

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Marco Grote wird neuer Cheftrainer des Regionalligisten Carl Zeiss Jena
Marco GroteCarl Zeiss JenaRegionalliga
📆16/06/2026 14:19:00
📰BILD
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Der neue Cheftrainer des Regionalligisten Carl Zeiss Jena, Marco Grote, legt los und will in den nächsten fünf Wochen ein neues Team formen, das in der nächsten Saison erneut angreifen soll.

Marco Grote wird neuer Cheftrainer des Regionalligisten Carl Zeiss Jena . Der 53-jährige Bremer legt los und will in den nächsten fünf Wochen ein neues Team formen, das in der nächsten Saison erneut angreifen soll.

Grote kommt gut gelaunt nach Jena, seine Frau ist aktuell noch vor Ort, wird aber wieder in den Norden zurückkehren. Sein Labradoodle Elli ist mit dabei und wird ihn unterstützen. Der Kader werde sich noch verändern, kündigt er an. Es würden noch Spieler gehen, aber auch noch Neue kommen.

Grote will auf den Nachwuchs setzen und möchte vor allem mit ansehnlichem Offensivfußball spielen. Der fußballerische Ansatz war ja schon erkennbar, daran wollen wir anknüpfen. Wenn man Zweiter geworden ist, muss vieles gut gewesen sein. Er will von seinen Jungs vor allem einen Mut fordern, aktiv Fußball zu spielen

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Marco Grote Carl Zeiss Jena Regionalliga Fußball Cheftrainer

 

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