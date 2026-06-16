Der neue Cheftrainer des Regionalligisten Carl Zeiss Jena, Marco Grote, legt los und will in den nächsten fünf Wochen ein neues Team formen, das in der nächsten Saison erneut angreifen soll.

Marco Grote wird neuer Cheftrainer des Regionalligisten Carl Zeiss Jena . Der 53-jährige Bremer legt los und will in den nächsten fünf Wochen ein neues Team formen, das in der nächsten Saison erneut angreifen soll.

Grote kommt gut gelaunt nach Jena, seine Frau ist aktuell noch vor Ort, wird aber wieder in den Norden zurückkehren. Sein Labradoodle Elli ist mit dabei und wird ihn unterstützen. Der Kader werde sich noch verändern, kündigt er an. Es würden noch Spieler gehen, aber auch noch Neue kommen.

Grote will auf den Nachwuchs setzen und möchte vor allem mit ansehnlichem Offensivfußball spielen. Der fußballerische Ansatz war ja schon erkennbar, daran wollen wir anknüpfen. Wenn man Zweiter geworden ist, muss vieles gut gewesen sein. Er will von seinen Jungs vor allem einen Mut fordern, aktiv Fußball zu spielen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marco Grote Carl Zeiss Jena Regionalliga Fußball Cheftrainer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

So gehen die Panther mit der Erkrankung ihres Cheftrainers umBill Peters leidet unter dem Guillain-Barré-Syndrom. Die Panther stellen sich demonstrativ hinter ihren Cheftrainer und suchen noch einen Co-Trainer.

Read more »

Fabian Gerber erhält offizielle Doppelrolle: Cheftrainer und Geschäftsführer Sport bei Rot‑Weiß ErfurtDer Trainer Fabian Gerber wird zum Geschäftsführer Sport ernannt, die sportliche Leitung von Rot‑Weiß Erfurt wird neu strukturiert und ein neuer Technischer Direktor eingeführt, um die Kontinuität und Professionalität des Vereins zu stärken.

Read more »

Neuer Leverkusen-Trainer Carles Martínez im Exklusiv-Interview: Lob von Luis Enrique, Super-Talent Eichhorn und seine PläneBayer Leverkusens neuer Cheftrainer Carles Martínez spricht im BILD-Interview über die besondere Herausforderung gegen PSG, den Transfer von Kennet Eichhorn, seine taktischen Vorstellungen und seine Absicht, Deutsch zu lernen.

Read more »

MotoGP: Marco Melandri fordert Aus für Känguruleder in RennkombisMarco Melandri unterstützt eine Kampagne gegen Känguruleder im Motorradsport - Mit einer Tierschutzorganisation fordert er die MotoGP zum Umdenken auf

Read more »