Marco Materazzi bezichtigt Zinedine Zidane nach 20 Jahren des Lugs

Marco Materazzi wirft Zinedine Zidane vor, die Versöhnung von 2010 abgestritten zu haben. Die Vorwürfe im Zuge der Nations-League-Partie lösen alte WM-Erinnerungen neu aus.

Marco Materazzi hat Zinedine Zidane direkt im Vorfeld des Länderspiels zwischen Frankreich und Italien im Rahmen der Nations League neue Vorwürfe gemacht. Am 9. Juli 2006 stieß Zidane Materazzi im WM-Finale mit dem Kopf, eine Szene, die vor 20 Jahren noch immer für Gesprächsstoff sorgt. Bei der Partie am 20. April um 20.45 Uhr, die auf DAZN und im Live-Ticker bei BILD zu sehen sein wird, greift Materazzi die alte Kontroverse erneut auf.

Neue Vorwürfe im Interview der Gazzetta dello Sport

Materazzi behauptet in einem aktuellen Interview mit der italienischen Sportzeitung "Gazzetta dello Sport", Zidane habe die Versöhnung nachträglich abgestritten. Der Vorwurf zielt auf ein angebliches Aufeinandertreffen der beiden Akteure im Jahr 2010 vor einem Hotel in Mailand ab. Materazzi räumt ein, dass es kein Problem für ihn gegeben habe, sich mit seinem ehemaligen Konkurrenten zu versöhnen. Er bedauert jedoch, dass Zidane die Begegnung später als rein zufällig dargestellt und behauptet habe, er sei von einem Fan ausgegangen.

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Detaillierte Abläufe des WM-Finales 2006

Im 34. Lebensjahr stand Zidane damals vor seinem letzten Pflichtspiel für die französische Nationalmannschaft. Marco Materazzi war zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt. In der 110. Minute des Finals eskalierte die Situation, nachdem Materazzi die Schwester des Franzosen beleidigt hatte. Zidane verlor die Nerven und rammte seinem Gegenspieler den Kopf in die Brust. Die Szene führte zur direkten Rots Karte für den Weltmeister.

Italien gewann das anschließende Elfmeterschießen mit einer Endstand von 5:3. Materazzi betont in der Rückschau, dass dies weder seine erste Provokation noch Zidanes erster Kopfstoß gewesen sei. Er kritisiert, dass dieser Aspekt in der öffentlichen Debatte historisch viel zu wenig hervorgehoben wurde. Die Bedeutung der Provokationen wird von ihm als entscheidender Faktor für den Verlauf des Spiels gewertet.

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Offizielle Stellungnahmen und aktuelle Rollen

Zinedine Zidane hat sich in der Vergangenheit mehrmals zur Affäre geäußert. Er betonte, dass er nicht stolz auf das Ereignis sei und dies stets wiederholt habe. Dennoch expresses er keine Reue, da der Moment untrennbar zu seiner Karrieregeschichte gehöre. Er möchte nicht ausschließlich auf diesen einen Vorfall reduziert werden. Zidane verweist darauf, dass alle Menschen auf ihrem Lebensweg Dinge tun, die nicht perfekt sind, und er zählt glücklichlicherweise auch viele schöne Momente zu seinem Repertoire.

Heute steht Zidane als Nationaltrainer an der Seite der französischen Elf. In dieser Funktion genießt er bei Marco Materazzi uneingeschränktes Lob. Auf die spezifische Frage, was Materazzi an Zidane als Trainer besonders schätze, gibt der Italiener eine klare Antwort. "Alles" sei gut, erklärt Materazzi. Die aktuelle Situation rund um die Nations-League-Partie zeigt, dass die historische Spannung zwischen den beiden Fußballlegenden bis heute nachwirkt.