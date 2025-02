Marco Rigamonti: Der neue Crewchief von Marc Marquez im Ducati-Werksteam

Marco Rigamonti, ein erfahrener Ingenieur, wird 2025 als Crewchief von Marc Marquez im Ducati-Werksteam arbeiten. Rigamonti hat eine lange und erfolgreiche Karriere in der MotoGP und arbeitete bereits mit verschiedenen Fahrern und Teams zusammen.

Rigamonti begann seine Reise in der Weltmeisterschaft 2009 bei Pramac-Ducati, wo er mit Fahrern wie Niccolo Canepa, Aleix Espargaro und Randy de Puniet zusammenarbeitete.

Während seiner Zeit bei Pramac erlebte er Höhen und Tiefen, darunter die Einführung neuer Fahrer wie Andrea Iannone, der seinen Durchbruch in der MotoGP mit Rigamonti als Crewchief feierte. Rigamonti begleitete Iannone auf seinen Weg zu Ducati, wo sie gemeinsam mehrere Erfolge einheimisten, darunter der historische Ducati-Sieg in Österreich 2016. Nach Iannones Wechsel zu Suzuki blieb Rigamonti einige Jahre bei dem japanischen Hersteller, bevor er 2020 zu Ducati zurückkehrte. Dort arbeitete er mit Johann Zarco zusammen und später mit Enea Bastianini, der ihn 2023 ins Ducati-Werksteam mitnahm. Mit der Verpflichtung von Rigamonti als Crewchief für Marc Marquez zeigt Ducati, dass es an die Erfahrung und Expertise des Ingenieurs vertraut. Rigamonti wird als leitender Ingenieur und technischer Verantwortlicher für Marquez fungieren und wird von einem Team von sieben weiteren Crew-Mitgliedern unterstützt





Marco Rigamonti Ducatti Marc Marquez Motogp Crewchief Ingenieur

